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Rio de Janeiro 'Metrópoles' recebeu mais de R$ 15 mi do governo Cláudio Castro, no Rio, diz revista Segundo reportagem publicada nesta terça-feira (17), o portal recebeu o valor pela realização de três eventos

O portal de notícias Metrópoles, fundado pelo ex-senador Luiz Estevão, condenado a 31 anos de prisão por desvio de recursos públicos, recebeu no ano passado, pela realização de três eventos, mais de R$ 15 milhões do governo do Rio de Janeiro, então comandado por Cláudio Castro (PL), segundo reportagem publicada nesta terça-feira, 17, pela revista Piauí, que aponta suspeita de superfaturamento. Os eventos receberam valores acima dos praticados pelo mercado.

Os contratos foram firmados, segundo a reportagem, apesar da existência de um parecer contrário da própria assessoria jurídica da Casa Civil do governo do Rio, emitido em 17 de novembro daquele ano. Em nota à revista, Castro e o Metrópoles negaram irregularidades (leia mais abaixo).

"Há o risco de que tal valor (...) seja considerado irrazoável, sobretudo considerando que o Estado - para além do montante da cota de patrocínio - está cedendo espaço imóvel de sua titularidade, gratuitamente, para a realização de evento", afirmava o parecer. O documento alegava ainda que não havia justificativa para o patrocínio de um evento cujas palestras não diziam respeito ao Estado do Rio.

Em três meses, o Metrópoles realizou três eventos (cada um no valor aproximado de R$ 5 milhões) batizados de Metrópoles Talks, com palestras de personalidades. Os contratos foram assinados em cima da hora ou após a realização das palestras. Como comparação, um evento do portal no mesmo formato ocorrido em São Paulo em maio deste ano custou ao governo Tarcísio de Freitas cerca de R$ 500 mil, segundo a Piauí. Profissionais da área ouvidos pelo Estadão afirmam que eventos do tipo podem custar até R$ 1,2 milhão.

Na época dos eventos no Rio, no final de 2025, investigações sobre o caso do Banco Master mostraram que o Rioprevidência, responsável por gerir as aposentadorias e pensões dos servidores públicos civis e militares do Rio de Janeiro, havia investido R$ 1 bilhão na instituição de Daniel Vorcaro. O Master acabou liquidado pelo Banco Central, causando prejuízo à entidade.

Segundo levantamento da revista Piauí, o caso foi noticiado pelo Metrópoles em apenas sete reportagens, e uma delas era elogiosa ao então governador, ao afirmar que coube a ele evitar que as perdas fossem piores.

Em resposta à Piauí, a assessoria de Cláudio Castro não explicou os valores e disse que a relação do ex-governador com o Metrópoles "sempre foi institucional, assim como ocorreu com diversos outros veículos de comunicação" e que os patrocínios "não tiveram qualquer relação com a cobertura jornalística sobre o Rioprevidência ou com outros temas de interesse do governo".

O portal afirmou que "os eventos não se resumiram a ciclos de palestras e foram devidamente realizados" e que "os contratos incluem, também, divulgação de campanhas publicitárias de interesse do Estado e, especialmente, da cidade do Rio de Janeiro, cuja vocação é o turismo". "Quanto aos valores cobrados, são proporcionais ao alcance do Metrópoles, com mais de 15 bilhões de páginas acessadas por mês, de acordo com dados oficiais das plataformas que veiculam o conteúdo do portal de notícias", afirmou o site.

A reportagem afirma que o portal de Luiz Estevão usava a publicação de reportagens como uma forma de extorsão. Segundo a Piauí, um executivo de negócios do Metrópoles tinha como prática contatar empresas citadas em investigações para vender espaço na seção chamada "Expressão de Opinião", para que elas pudessem se defender de acusações, muitas das quais publicadas pelo próprio portal.

Em agosto de 2025, por exemplo, o Metrópoles noticiou uma operação da Polícia Federal contra um esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro cujas ramificações chegaram à Faria Lima. Uma das reportagens tinha como título "Veja os fundos citados em 'megaesquema' de lavagem de dinheiro do PCC" e mencionava Maurício Quadrado, dono da gestora de fundos Trustee.

Três dias depois, o Metrópoles enviou um e-mail à gestora, oferecendo espaço para que eles se defendessem. "Gostariam de se posicionar conosco? Se sim, enviarei uma proposta para validarmos", dizia a mensagem. Quadrado não respondeu aos pedidos de esclarecimentos feitos pela Piauí.

A reportagem afirma ainda que a empresa de gestão financeira em São Paulo Yield Financial Services, do empresário Ricardo Magro, dono da Refit e conhecido como um dos maiores sonegadores do País, deixou de aparecer como suspeita no noticiário do Metrópoles depois da transferência de R$ 1 milhão da gestora ao portal entre setembro e outubro de 2025. A Yield não se manifestou sobre o caso. O Metrópoles afirmou que "todos os pagamentos decorrem de veiculação de conteúdos publicitários devidamente publicados pelo portal, em favor da empresa contratante ou qualquer outra pertencente ao mesmo grupo econômico".

A Piauí também revela que o portal de notícias pediu R$ 97 mil ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), na época suspeito de envolvimento no esquema de fraudes no INSS, para que ele pudesse se manifestar sobre as acusações. Em troca, a posição do sindicato teria destaque na home page do portal por três dias e 21 spots (pequenas chamadas) na rádio Metrópoles, além de divulgação em painéis digitais espalhados por Brasília durante três dias. Como o sindicato não respondeu à proposta, passou a "sofrer um bombardeio no portal', com 46 reportagens ao longo de sete meses, uma média de 1 a cada 4 dias, segundo a revista.

Em setembro deste ano, a Justiça condenou o Metrópoles a pagar R$ 20 mil de indenização ao sindicato por danos morais, devido a uma reportagem considerada mentirosa. Para a juíza Juliana Moraes Corregiari Bei, da 25.ª Vara Cível de São Paulo, houve "má-fé e desvio de finalidade, revelando o propósito de induzir o leitor em erro e propalar desinformação". O portal pode recorrer da decisão.

Em nota à Piauí, o Metrópoles afirma que o formato "Expressão de Opinião" foi criado há sete anos e que "é usual que jornais vendam espaço em suas capas para divulgar comunicados de empresas". O portal também diz que "todos os citados em reportagens investigativas são ouvidos por repórteres para que possam apresentar suas versões sobre os fatos sempre nas próprias matérias".

No mês passado, diálogos encontrados pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, do Banco Master, mostraram que o banqueiro autorizou, em 2024 e 2025, R$ 51,9 milhões em pagamentos ao Metrópoles para poder interferir em publicações sobre a instituição financeira. Apesar das revelações, segundo a revista Piauí, o portal continuou realizando eventos com nomes influentes da política e do universo financeiro.

Segundo a revista, em 13 de novembro deste ano, o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), do ministro do STF Gilmar Mendes, uniu-se ao Metrópoles para organizar um debate entre o banqueiro André Esteves, dono do BTG, o diretor do BNDES, Nelson Barbosa, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, do PT.

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