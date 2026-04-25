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Política México afirma que agentes dos EUA mortos no país não tinham autorização para operar Segundo o governo, agentes entraram como visitante e com passaporte diplomático, sem permissão formal

O governo mexicano afirmou, neste sábado (25), que os dois agentes americanos que morreram no último fim de semana em um acidente de carro após uma operação antidrogas no México não tinham autorização formal para atuar no país.

Os agentes, que segundo a imprensa americana pertenciam à CIA, entraram no México, um "como visitante" e o outro "com passaporte diplomático", afirmou o Ministério de Segurança do México em um comunicado, citando registros de imigração.

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