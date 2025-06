México expressa 'firme rejeição' a relatório da OEA sobre eleições judiciais

A- A+

O México rejeitou em nota diplomática as observações da OEA sobre a eleição popular de juízes do domingo passado, um modelo único no mundo, que a organização desaconselhou replicar em outros países, informou o Ministério das Relações Exteriores neste sábado (7).

A missão permanente do México na Organização dos Estados Americanos expressou "sua firme rejeição" ao relatório preliminar, uma vez que ele viola o direito dos países-membros de "se organizarem da maneira que melhor lhes convier".

Uma missão do órgão continental que monitorou a eleição de cargos do Poder Judiciário por voto popular manifestou ontem, em relatório preliminar, que se tratava de um processo "altamente complexo e polarizador", com várias "lacunas".

Essa delegação da OEA "não tem o poder de tentar impor seus próprios critérios sobre a maneira pela qual os países devem formar o seu Judiciário. Menos ainda de emitir juízos de valor que excedam as suas atribuições", diz o comunicado da chancelaria mexicana.

Os enviados do órgão expressaram preocupação com "o nível baixo" de comparecimento às urnas, de 13% do eleitorado. "A Missão não recomenda que esse modelo de seleção de juízes seja replicado em outros países da região", resumiram os especialistas.

