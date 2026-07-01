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FAMÍLIA BOLSONARO

Michele autorizou inutilizar arma de Bolsonaro, diz sargento indiciado por porte ilegal de pistola

Segundo o sargento, a pistola não estava realmente danificada e a pane foi resolvida após colocar uma peça de volta no lugar

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Michele autorizou inutilizar arma de Bolsonaro, diz sargento indiciado por porte ilegal de pistolaMichele autorizou inutilizar arma de Bolsonaro, diz sargento indiciado por porte ilegal de pistola - Foto: Reprodução/Instagram @michellebolsonaro

Indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o sargento Estácio Leite da Silva Filho afirmou à Polícia Civil que inutilizou a arma do ex-presidente Jair Bolsonaro com o aval de "dona Michele", a ex-primeira dama. Segundo ele, o "problema" na pistola do ex-presidente foi "causado pela equipe de segurança e a família" de Bolsonaro, sendo que "todos estavam cientes da situação".

Os detalhes constam do depoimento prestado pelo militar no inquérito sobre a apreensão da arma do ex-chefe do Executivo durante uma blitz do bafômetro em Taguatinga, no Distrito Federal. Estácio contou que foi acionado por Bolsonaro para verificar qual era o problema da arma e que retirou uma parte do armamento com o aval de Michele.

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Segundo o sargento, a pistola não estava realmente danificada. Ele disse que então colocou de volta a peça da pistola, resolvendo a pane, e ficou aguardando a ex-primeira dama voltar à casa para devolver o equipamento. Michele havia viajado para Goiânia. Assim, o sargento esperou até às 21h30 pelo retorno da mulher de Bolsonaro e foi informado que ela demoraria mais para chegar. Em razão disso, decidiu levar o armamento para casa, "pois não havia o aval dela".

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