brasil Michelle aciona STF contra Erika Hilton por post sobre desaparecimento de cachorro no Planalto Em comentário nas redes sociais, deputada afirmou que ex-primeira-dama sumiu com animal de outra família; Michelle diz ser vítima de calúnia e difamação

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) por uma postagem nas redes sociais. A presidente do PL Mulher pede que a parlamentar explique um comentário no qual associou Michelle Bolsonaro a um desaparecimento de um cachorro. A informação foi inicialmente veiculada pela rádio Itatiaia e confirma, em seguida, pelo Globo.

Em 2020, um funcionário da Presidência da República teria encontrado um animal abandonado nos fundos do Palácio do Planalto e a ex-primeira-dama teria manifestado interesse em adotar o cachorro, mas a família original identificou o cão por imagens divulgadas nas redes sociais.

Neste mês, Erika Hilton citou o caso ao criticar a concessão do título de cidadã honorária de São Paulo à ex-primeira-dama: "Não dá nem pra homenagear Michelle Bolsonaro por nunca ter sumido com o cachorro de outra família porque literalmente até isso ela já fez", escreveu a deputada no X (antigo Twitter).

"A interpelada tentou se utilizar ardilosamente do episódio acima narrado para insinuar suposta má-fé ou dolo na conduta da interpelante por ocasião do acolhimento do cão em sua residência, o que repise-se, jamais existiu. Tudo, com o intuito de difamar/ caluniar a interpelante. Agindo dessa maneira, a requerida, acaba atribuindo à interpelante fato criminoso sabidamente falso e passível de macular acintosamente sua reputação perante seus pares e a própria sociedade brasileira, visto que é pessoa pública", diz trecho da petição inicial.

Neste contexto, Michelle solicita esclarecimentos de Erika. O caso será relatado pelo ministro Luiz Fux.

