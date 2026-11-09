Michelle adota mistério sobre posicionamento na eleição do Senado e sofre pressão de membros do PL

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Eleita para o seu primeiro cargo público, Michelle Bolsonaro (PL-DF) tem mantido mistério sobre qual posição irá adotar em relação à disputa pelo comando do Senado. Apesar da pressão de integrantes do PL para que declare apoio à candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), interlocutores da ex-primeira-dama afirmam que ela não pretende se posicionar e deve deixar uma eventual manifestação para 2027, quando as negociações estiverem mais avançadas. Procurada, não comentou.



Michelle não participou da reunião realizada na quarta-feira, em Brasília, para oficializar a candidatura de Marinho. Segundo aliados, ela afirmou que estava preparando o almoço do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no horário do encontro. A ausência ocorreu em meio à expectativa de parlamentares do PL de que a ex-primeira-dama se envolvesse nas articulações para unificar a oposição contra a reeleição de Davi Alcolumbre (União-AP). Enteado de Michelle, o também senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) estava presente.



"A Michelle vai esperar o próximo ano para se manifestar sobre isso. Ainda é cedo", disse a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ao GLOBO, aliada da ex-primeira-dama.





O adiamento de uma manifestação também ocorre enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro busca participar das negociações. Na semana passada, ele pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para receber Marinho e Tereza Cristina (PP-MS), que mantêm suas candidaturas ao comando do Senado. O pedido foi feito após Bolsonaro ter recebido o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em meio às articulações para definir o nome que representará a oposição na disputa.



A cobrança por apoio a Marinho também ganhou espaço nas redes sociais. Apoiadores do senador criaram o site "Como Vota, Senador?", com o objetivo de pressionar parlamentares a declarar publicamente suas posições na eleição. A iniciativa integra a tentativa de mobilizar a base bolsonarista em torno da candidatura do PL.



Michelle mantém proximidade política com Tereza Cristina (PP-MS), que mantém sua candidatura e busca apoio entre integrantes do Centrão para se viabilizar. Ela e Marinho estabeleceram um entendimento para evitar um confronto direto e pretendem comparar suas contagens de votos mais perto da eleição, marcada para fevereiro, para decidir quem permanece na disputa.



Teresa conta com o apoio da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das principais aliadas de Michelle, que tenta tirar do PL para levá-la a seu partido. Ao mesmo tempo, a ex-primeira-dama esteve em 2023 no Congresso para apoiar Marinho em sua primeira tentativa em se eleger presidente. Na ocasião, obteve 32 votos, sendo derrotado por Rodrigo Pacheco, hoje ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

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