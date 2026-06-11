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EX-PRESIDENTE Michelle afirma que Bolsonaro fará novos exames após "crise" durante redução de medicações Ex-primeira-dama participou por videoconferência de evento de lançamento da pré-candidatura a deputada distrital de filiada ao PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passará por novos exames após apresentar o que classificou como uma “crise” durante uma tentativa de redução das medicações que vem utilizando no processo de recuperação. Segundo ela, os médicos decidiram reformular o tratamento.

— O Jair já estava no desmame há três dias das medicações, infelizmente não deu certo, e ele teve uma crise muito forte anteontem. Ontem deu uma trégua à tarde, mas voltou — afirmou.

As declarações foram dadas durante o lançamento da pré-candidatura de Luiza Cunha, conhecida como Luiza do Clézão. Ela é filha de Cleriston Pereira da Cunha, o Clézão, um dos presos pelos atos de 8 de janeiro que morreu após passar mal no Complexo Penitenciário da Papuda, em novembro de 2023.

Desde então, Clézão passou a ser tratado por aliados de Bolsonaro como um símbolo da campanha contra as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas às prisões dos envolvidos nos atos antidemocráticos.





A ex-primeira-dama estava confirmada no evento, mas teve que participar por videoconferência porque precisou permanecer em casa para acompanhar Bolsonaro.

O evento reuniu a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF), o senador Magno Malta (PL-ES), a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e os deputados federais Marcos Pollon (PL-MS) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

Ao justificar sua ausência presencial, Michelle relatou que Bolsonaro enfrentou dificuldades após uma tentativa de interromper gradualmente o uso de medicamentos.

De acordo com Michelle, a equipe médica optou por rever o tratamento do ex-presidente.

— Nós estamos com o doutor Brasil. Reformulamos todas as medicações. Ele vai passar por alguns exames. Infelizmente eu não tenho como me ausentar — disse.

A ex-primeira-dama relatou que pretendia dedicar mais tempo às atividades partidárias, especialmente à preparação de material de pré-campanha para mulheres ligadas ao PL, mas decidiu permanecer acompanhando o marido.

— Logo agora que eu tinha me programado uma vez na semana estar o dia inteiro no PL para poder fazer o material de pré-candidatura das nossas pré-candidatas pelo Brasil. Mas vai dar tudo certo — disse.

Michelle também agradeceu as manifestações de apoio recebidas e reconheceu as dificuldades enfrentadas pela família durante o período de recuperação do ex-presidente.

— Quero agradecer o carinho, as orações. Não tem sido um momento fácil — declarou.

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o final de março após autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes. A permissão foi dada tendo em vista a condição de saúde do ex-presidente, e tem previsão de acabar no fim deste mês caso não seja prorrogado. Segundo Michelle, um pedido de mais tempo em casa deve ser ainda solicitado ao ministro.

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