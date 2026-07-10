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ex-primeira-dama Michelle antecipa lançamento de novo perfil nas redes para mobilizar apoiadores diante de embates Projeto seria apresentado apenas após as eleições

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro antecipou o lançamento de um outro perfil nas redes sociais diante do embate com o enteado Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, e da saída do comando do PL Mulher em meio à crise. idealizada para reunir apoiadores e manter mobilizada a sua rede política, a página “Imparáveis” seria apresentada apenas após as eleições, durante um encontro nacional previsto para 2027. As turbulências, no entanto, mudaram os planos.

Segundo interlocutores ouvidos pelo GLOBO, a equipe decidiu antecipar a publicação porque Michelle deixará de utilizar a estrutura de comunicação do PL Mulher, incluindo os perfis oficiais nas redes sociais, que permanecerão sob controle do partido e passarão a ser usados em outras ações da legenda.

Pensado pela equipe de comunicação da ex-primeira-dama, a nova página busca preservar a influência construída por Michelle entre mulheres conservadoras sem depender da estrutura formal do partido. A proposta é manter conectadas as candidatas apoiadas por ela, incentivar novas lideranças femininas e estimular a participação política de pessoas identificadas com as pautas que passou a defender nos últimos anos.

O projeto vinha sendo desenvolvido havia meses. Depois de promover, em 2025, um encontro nacional de mulheres com mandato, a equipe de Michelle passou a estruturar uma iniciativa que mantivesse essa rede conectada também depois da disputa eleitoral. O plano era fortalecer, ao longo da campanha de 2026, as candidaturas apoiadas pela ex-primeira-dama e apresentar oficialmente o Imparáveis apenas em 2027, quando já houvesse uma nova bancada de parlamentares eleitas com seu apoio.

A crise com Flávio alterou esse cronograma. Na avaliação de aliados, a saída da presidência do PL Mulher poderia transmitir a imagem de um afastamento da política justamente porque Michelle perderia o principal canal institucional de comunicação construído durante quatro anos.

O nome Imparáveis foi inspirado na música “Unstoppable”, da cantora australiana Sia, escolhida por representar a ideia de perseverança diante das adversidades. A identidade visual segue o mesmo conceito.

Os vídeos de lançamento utilizam cenas da Mulher-Maravilha como metáfora para mulheres que enfrentam ataques para ocupar espaços públicos. Em uma das sequências, a personagem Diana deixa a proteção de uma trincheira e avança sob intenso fogo para abrir caminho a outras pessoas. Na leitura da equipe responsável pelo projeto, os disparos representam mentiras, ataques e obstáculos enfrentados por mulheres que decidem ingressar na política.

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