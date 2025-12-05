Michelle apoia pré-candidatura de Flávio à Presidência após desentendimento
No início da semana, senador criticou a madrastra por se manifestar contra uma aliança eleitoral no Ceará
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro manifestou apoio público à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026, logo após o anúncio de que Jair Bolsonaro o escolheu.
Em publicação nas redes sociais, ela desejou bênçãos ao primogênito do marido e afirmou esperar que Deus conduza “o caminho para o bem da nossa nação”.
A mensagem foi divulgada logo após Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, publicar uma nota oficial confirmando que Flávio é o nome indicado por Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa presidencial.
Na nota, Valdemar afirmou que o senador lhe comunicou pessoalmente a decisão do ex-presidente. “Se Bolsonaro falou, está falado”, escreveu o dirigente.
Michelle compartilhou o comunicado e acrescentou um texto direcionado ao senador:
“Que Deus te abençoe, Flávio nesta nova missão pelo nosso amado Brasil. Que o Senhor te dê sabedoria, força e graça em cada passo, e que a mão d’Ele conduza o teu caminho para o bem da nossa nação.”
O movimento ocorre após um desentendimento público entre Flávio e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que venceu uma disputa política sobre alianças no Ceará. Após se posicionar de forma contrária à aproximação de bolsonaristas no estado com o ex-presidenciável Ciro Gomes, ela sofreu críticas públicas não só de Flávio, bem como de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carlos Bolsonaro (PL-RJ).