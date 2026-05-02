A- A+

EX-PRESIDENTE Michelle atualiza estado de saúde de Bolsonaro após cirurgia: "Conseguiu tomar sopa" Ex-presidente realizou cirurgia no ombro direito, em Brasília; procedimento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) afirmou, na noite desta sexta-feira, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) "está bem" após passar por cirurgia no ombro direito. Bolsonaro foi internado pela manhã para fazer o procedimento, que durou cerca de 5 horas, contando o pré-operatório, realizado no Hospital DF Star, em Brasília.

"O galego (como se refere a Bolsonaro) já está sem o oxigênio nasal. Conseguiu tomar sopa, e os dedos da mão do braço do procedimento — que é normal não se mexerem por conta do anestésico —já voltaram a se movimentar nesta noite. Está bem, graças a Deus", escreveu Michelle, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Segundo boletim médico do DF Star, o procedimento ocorreu sem intercorrências. Bolsonaro chegou ao hospital por volta de 7h, acompanhado por Michelle, após ter a internação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscopico do manguito rotador a direita, sem intercorrências. No momento, encontra-se internado em unidade de internação para controle de dor e observação clínica", diz o boletim.





Segundo o médico ortopedista responsável pela cirurgia, Alexandre Paniago, o procedimento completo exige duas horas de preparação, com a colocação de catéter de medicação, e três da cirurgia em si.

Decisão do Supremo

O ex-presidente está cumprindo prisão domiciliar desde o fim de março, depois de passar duas semanas internado no mesmo hospital, onde tratou de uma broncopneumonia. O pedido pela cirurgia foi feito pela defesa de Bolsonaro ao STF no dia 21 de abril em razão de dores causadas por uma queda quando estava no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido com Papudinha.

De acordo com os documentos médicos apresentados ao STF, o ex-presidente apresentava lesões no ombro direito que demandam intervenção cirúrgica para reparação do manguito rotador e de estruturas associadas

De acordo com o pedido apresentado a Moraes, ele faz uso diário de medicação analgésica. Exames físicos e de imagem apontaram lesão de alto grau no tendão do supraespinhal, além de comprometimento do tendão do subescapular, subluxação do bíceps e outras lesões associadas.

Os relatórios médicos indicaram que Bolsonaro sofria de dores "recorrentes e intermitentes", tanto em repouso quanto durante movimentos do braço direito.

A defesa sustentou ao STF que o procedimento tem caráter “estritamente humanitário e sanitário”, com o objetivo de preservar a integridade física, a funcionalidade do membro, a qualidade de vida e a dignidade do paciente. Os advogados, por sua vez, argumentaram que a manutenção do quadro clínico poderia representar restrição ao direito fundamental à saúde.

Na decisão que autorizou o procedimento, Moraes também permitiu que Michelle acompanhe Bolsonaro durante todo período de internação. Por outro lado, demais visitas estão suspensas, inclusive de advogados e demais familiares, salvo se houver outra autorização judicial.

O ministro do STF determinou ainda que o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal fizesse a escolta do ex-presidente no deslocamento até o hospital, assim como no retorno.

Veja também