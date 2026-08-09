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brasília Michelle Bolsonaro assiste debate de Celina Leão ao lado de Damares e Bia Kicis A governadora Celina Leão (PP), que disputa a reeleição, participou do confronto promovido pela Band

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhou, na noite deste domingo (9), o debate entre os candidatos ao governo do Distrito Federal ao lado da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e da deputada Bia Kicis (PL).

A governadora Celina Leão (PP), que disputa a reeleição, participou do confronto promovido pela Band.

O encontro das aliadas foi registrado por Damares nas redes sociais. Em vídeo, a senadora afirmou que estava entre amigos assistindo ao debate e mostrou Michelle e Bia Kicis.

Na publicação, Damares também marcou Eduardo Torres, irmão de Michelle, além de outros nomes que disputam vagas no Legislativo

A aparição ocorre em meio às articulações em torno da participação de Michelle nas eleições deste ano. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, anunciou a candidatura da ex-primeira-dama ao Senado Federal mesmo com a ausência dela em um evento do partido em Brasília.

Segundo Flávio, Michelle não compareceu ao ato por causa de uma crise de enxaqueca.

Aliados de Michelle ouvidos pelo Estadão afirmaram que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que ainda enfrenta crises de soluço e está sob medicação, pode não impedir uma eventual atuação eleitoral de Michelle.

Segundo ele, o melhor mote de campanha que ela pode ter é "ficar em casa cuidando do marido".

A aparição de Michelle neste domingo ocorre no Dia dos Pais. Mais cedo, Flávio publicou um vídeo em que aparece chorando enquanto escreve uma carta ao pai, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar um pedido para que Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, recebesse a visita dos filhos.

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