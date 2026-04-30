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Supremo Tribunal Federal Michelle Bolsonaro celebra rejeição de Messias para o STF: 'Justiça de Deus foi feita' Indicado por Lula ao Supremo, ministro da AGU foi aprovado na sabatina, mas reprovado pelo plenário do Senado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para celebrar publicamente a rejeição da indicação do ministro Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta quarta-feira, o Senado impôs a derrota histórica ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo após uma série de acenos de Messias à oposição, à defesa de maior autocontenção da Corte e aos evangélicos.

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Liderança reconhecida entre o público religioso, Michelle compartilhou no Instagram uma postagem em que o senador Marcio Bittar (PL-AC) comemorou o veto da Casa legislativa ao nome indicado por Lula para o Supremo. "Vencemos", escreveu o parlamentar. Em sua conta na rede social, a ex-primeira-dama complementou: "A justiça de Deus foi feita".



O posicionamento de Michelle diverge daquele do ministro do STF André Mendonça, que lamentou a rejeição de Messias. Evangélico, o magistrado atuou como interlocutor junto a setores mais conservadores, ajudando a reduzir desconfianças sobre o perfil do indicado. Da Igreja Batista, o ministro da AGU também contou com apoio de parlamentares e lideranças religiosas dentro e fora do Congresso. Não foi suficiente. Prevaleceu a movimentação da tropa de choque bolsonarista, capitaneada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); do ministro Alexandre de Moraes; e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), como detalhou a colunista do GLOBO Malu Gaspar.

Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que prometeu a nomeação de alguém "terrivelmente evangélico" para a Corte, Mendonça teve apoio de Michelle durante a sabatina no Senado. Os dois acompanharam juntos a leitura do resultado e se abraçaram após a aprovação do ministro.

Com a rejeição de Messias, nesta quarta, Mendonça disse que "amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis".

"Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande Ministro do Supremo. Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser Ministro do STF", publicou Mendonça na rede social. "Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate!"

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