discurso

Michelle Bolsonaro chama Lula e Janja de 'casalzinho que demoniza Israel' em evento do PL em Goiás

Discurso ocorreu em Rio Verde (GO) em um evento do PL Mulher

Michelle Bolsonaro durante evento do PL MulherMichelle Bolsonaro durante evento do PL Mulher - Foto: Divulgação/PL

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez um discurso durante evento do PL Mulher nesse sábado (11), repleto de ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à atual primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, chamando-os de "casalzinho que demoniza Israel".

"Nós não vamos aceitar mais essa esquerda maldita governando a nossa nação. Um casalzinho, que demoniza Israel, mas que agora começou a frequentar as igrejas", disse Michelle. "Vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos entender que a mentira está dentro desse povo", prosseguiu.

O discurso ocorreu em Rio Verde (GO) em um evento do PL Mulher, grupo do partido do qual Michelle é presidente nacional. A ex-primeira-dama ainda acusou Lula, Janja e outras lideranças de esquerda de frequentar igrejas para "enganar o povo cristão".

A mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma das vozes mais fortes na atual configuração da extrema-direita e tem sido cogitada como possível candidata ou vice em uma eventual chapa em 2026.

O PL Mulher é a plataforma de Michelle para se inserir na política e angariar o apoio deste grupo historicamente refratário ao bolsonarismo.

