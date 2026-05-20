A- A+

ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chama Moraes de "irmão em Cristo" e cita possível conversão do ministro Ao comentar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, Michelle mencionou uma possível conversão do ministro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "irmão em Cristo" em evento em Brasília nesta terça-feira, 19. Ao comentar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, ela mencionou uma possível conversão do ministro.

"Nosso ministro, vou profetizar aqui porque Deus transformou Saulo em Paulo, nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes, liberou o cabeleireiro, e ele (Jair Bolsonaro) está com aquele cabelinho, cortadinho, jogadinho, e aqueles olhos azuis brilhantes", disse Michelle no discurso. A ex-primeira-dama participou do lançamento da pré-candidatura de Maria Amélia, dona de uma famosa rede de docerias em Brasília, a deputada distrital.

Depois, Michelle publicou no Instagram uma mensagem sobre perdão, citando trechos bíblicos. "Aprendi com a Palavra de Deus que o perdão liberta o coração", escreveu. "A justiça pertence a Deus, não a nós", acrescentou.

Na semana passada, a ex-primeira-dama cumprimentou Moraes com um abraço, durante a posse do ministro Kassio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral.

Em março, a abertura de diálogo entre Moraes e Michelle foi crucial para o ministro autorizar o ex-presidente a cumprir pena em regime domiciliar. Na véspera de Moraes assinar essa decisão,ele recebeu Michelle em seu gabinete no Supremo. O ministro foi o relator da ação sobre a trama golpista, na qual Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

No fim do evento nesta terça-feira, o Estadão abordou Michelle para comentar sobre a divulgação de diálogos do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para o filme que retrata a vida do ex-presidente.

"(Sobre) Flávio, você tem que perguntar pra ele", declarou, recusando-se a responder como ela avaliava o impacto da crise na campanha do enteado e também sem defendê-lo.

Veja também