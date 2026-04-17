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Senado Michelle Bolsonaro contesta pré-candidatura de Izalci e reafirma apoio a Celina Leão no DF Ex-primeira-dama diz que não houve aval do PL e cita acordo com Valdemar Costa Neto

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) contestou a pré-candidatura do senador Izalci Lucas (PL-DF) ao Governo do Distrito Federal e reafirmou apoio à governadora Celina Leão (PP) para a disputa de 2026. A manifestação foi feita por meio de nota publicada nas redes sociais.

No comunicado, Michelle afirmou que causou “estranheza” a divulgação do nome de Izalci como pré-candidato pelo partido, destacando que não houve construção interna nesse sentido. Segundo ela, o apoio à reeleição de Celina Leão já teria sido alinhado com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

A ex-primeira-dama também informou que entrou em contato com a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que teria confirmado a ausência de reuniões ou decisões partidárias sobre uma eventual candidatura de Izalci.

“Política de verdade se faz com responsabilidade, diálogo e compromisso com a palavra”, escreveu.

A declaração ocorre após Izalci afirmar, em entrevista, que pretende disputar o governo do DF e que aparece em empate técnico nas pesquisas com nomes como Celina Leão e José Roberto Arruda (PSD), mesmo sem anúncio oficial do partido.

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