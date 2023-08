Michelle Bolsonaro contrata advogado de Carla Zambelli e Milton Ribeiro para o caso das joias

A- A+

O advogado Daniel Bialski, especializado em Direito Penal, assumiu a defesa de Michelle Bolsonaro no âmbito das investigações da Polícia Federal (PF) sobre um suposto esquema de desvio de joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto esteve no Planalto.

Bialski também já representou outros bolsonaristas, como a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. A PF apura se peças de luxo dadas de presente por chefes de Estado a Bolsonaro foram comercializadas de forma ilegal.

Michelle é uma das investigadas por envolvimento no caso. Em nota, o advogado afirmou que ela está "absolutamente tranquila" e que "não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude". Neste domingo, a PF pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal da ex-primeira-dama.

A investigação mira a ação de um grupo de aliados do ex-presidente que teria desviado presentes de alto valor para o patrimônio privado de Bolsonaro, em vez de registrá-los pela União. Segundo a PF, a ofensiva para se apropriar de bens públicos driblou o setor do Palácio do Planalto responsável por catalogar os presentes dados ao presidente da República.

Na última sexta-feira, uma operação da PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do general Mauro Cesar Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que também foi alvo da varredura; do advogado Frederick Wassef, que atua na defesa do ex-presidente; e de Osmar Crivelatti, que ainda integra a equipe de assessores de Bolsonaro. O ex-presidente e a esposa não foram alvo da ação.

A íntegra da nota da defesa de Michelle:

"A defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informa que pediu acesso aos autos para conhecer quais as suspeitas existentes e que eventualmente mencionam seu nome. Mas, desde logo, esclarece que 'Sra. Michelle Bolsonaro está absolutamente tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido irregularidade ou ilicitude'".

*Estagiária sob a supervisão de Luã Marinatto

