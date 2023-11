A- A+

BRASIL Michelle Bolsonaro critica Dino pelo caso da "dama do tráfico" Declaração da ex-primeira dama foi dada em evento do PL Mulher no Rio Grande do Sul na manhã deste sábado (18)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro criticou neste sábado (18) criticou o ministro da Justiça, Flávio Dino, pela presença de Luciane Barbosa Freitas, mais conhecida como a "dama do tráfico amazonense" em duas agendas em sua pasta. Luciane é esposa de Clemilson dos Santos Farias, líder do Comando Vermelho, o que foi inicialmente divulgado em uma reportagem do jornal "O Estado de S.Paulo". Dino, contudo, não esteve presente nessas reuniões.

"Esses dias a dama do tráfico estava lá em Brasília, por quê? Como um ministro consegue entrar numa favela sem segurança? Quando o atual presidente ganhou, quem comemorou? O crime organizado" disse Michelle Bolsonaro.

A ex-primeira-dama se referiu a uma agenda cumprida por Dino na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Em março deste ano, o ministro esteve na comunidade carioca para o lançamento de um boletim sobre violência, onde encontrou diversas lideranças locais. À época, a base bolsonarista o acusou de ter "envolvimento com o crime organizado". "Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas dois carros e sem trocar tiros", escreveu Eduardo Bolsonaro (PL) no antigo Twitter na época.

A esposa de Jair Bolsonaro (PL) seguiu com as acusações contra o ministro e o presidente:

"Será que é por isso que seu ministro consegue entrar numa favela sem segurança? Será que é por isso que hoje abre as portas do ministério para receber a dama do tráfico? Porque ele não recebe as mamães atípicas que estão esperando atendimento" afirmou.

A declaração ocorreu durante evento do PL Mulher em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Na ocasião, Michelle recebeu a Medalha do Mérito Farropilha, mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do estado. Ao longo da reunião, ela também fez críticas diretas ao governo Lula.

"É um governo que prega o socialismo, mas ama o que o capitalismo pode oferecer. É um desgoverno que só pensa em si mesmo, que na época da campanha política tem os discursos mais lindos, mas na prática esquece o povo" afirmou.

O que diz Dino

O ministro da Justiça, Flávio Dino, negou já ter visto ou encontrado Luciane Barbosa Farias E.m sua conta no X (antigo Twitter), o integrante do primeiro escalão do governo Lula chamou as afirmações de "absurdo".

"Tais audiências — que teriam ocorrido no Ministério dos Direitos Humanos segundo a declarante — JAMAIS OCORRERAM. Qual vai ser o próximo absurdo ? Vejam: a declarante diz que me viu, mas que nunca conversou. Qual terá sido o crime que cometi ? Peço ajuda aos colegas juristas", publicou.

Luciane também negou ter encontrado com o minisitro:

"Pessoas estão usando minha cabeça como Cristo para atacar o atual governo e o ministro. Flávio Dino nunca me recebeu. Cheguei a vê-lo, sim, em algumas audiências lá no Ministério dos Direitos Humanos, mas nunca cheguei a conversar com ele pessoalmente" afirmou, em coletiva.

