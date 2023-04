Michelle Bolsonaro deve receber aumento do PL após um mês de trabalho

A- A+

Escalada em março como presidente do PL Mulheres pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve receber já no mês de maio um reajuste salarial do partido, o mesmo do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois assumiram funções na legenda após a saída do comando do Executivo federal.

Atualmente, Michelle ganha R$ 39,2 mil por mês, valor que corresponde aos vencimentos de deputados e senadores. Quando a convidou para o cargo, Valdemar se comprometeu a pagar à ex-primeira-dama um salário igual ao dos parlamentares. Ao ex-presidente, a promessa foi um salário equivalente ao de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje os valores são iguais.

Portanto, em maio, o salário de Michelle, que assumiu o cargo no dia 21 de março, deverá saltar para R$ 41.650,91, um reajuste de 7%, após pouco mais de um mês de trabalho. O PL Mulheres é braço da legenda dedicado às mulheres e às políticas para o grupo.

Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional aprovou um projeto que reajusta o salário de deputados, senadores, do presidente e vice-presidente da República, assim como e dos ministros de Estado.

Pelo texto, os valores foram reajustados para R$ 39.293,32 em janeiro deste ano e sofrerão novo aumento para R$ 41.650,92 em abril. Os reajustes vão seguir nos próximos anos. Em 2024, chegarão a R$ 44.008,52 e em 2025, R$ 46.366,19.

