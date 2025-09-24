A- A+

Justiça Michelle Bolsonaro diz a jornal britânico que condenação do marido foi 'farsa judicial' Ex-primeira-dama afirmou que irá defender o marido 'como uma leoa'

Em sua primeira entrevista desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou ao jornal britânico The Telegraph que o processo contra o ex-presidente foi uma “farsa judicial” e admitiu a possibilidade de ser candidata em 2026. Michelle é cotada para concorrer uma vaga no Senado pelo Distrito Federal, mas há uma ala do PL que defende seu nome como sucessora do marido na disputa pelo Palácio do Planalto.

— Vou me levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, se tornar necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele me pedir — disse.

A ex-primeira-dama adotou tom de enfrentamento e se posicionou como potencial herdeira política do marido, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe e outros quatro crimes relacionados a atos antidemocráticos. Segundo ela, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) foi baseada em “acusações fabricadas” com objetivo de barrar o avanço da direita no país.



— O julgamento de Jair e de outras pessoas inocentes foi uma farsa judicial. As acusações foram uma tentativa de ocultar graves violações em curso no Brasil, mas acabaram por expô-las — declarou.

Michelle também fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, a quem acusou de acumular papéis incompatíveis no processo.

A entrevista foi publicada em um momento de indefinição sobre a liderança da direita após a prisão do ex-presidente. Michelle tem popularidade entre evangélicos e conservadores, mas outras lideranças se posicionam, à exemplo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem o apoio do centrão.

Ao mesmo tempo em que acenou a uma candidatura, Michelle enfatizou que sua prioridade é cuidar do marido, que recentemente passou por cirurgia para retirada de lesões de pele.

— Minha total atenção está voltada a cuidar das minhas filhas e do meu marido neste momento delicado, para que essa perseguição e humilhação não destrua minha família nem a de tantos outros injustamente perseguidos — afirmou.

Veja também