Michelle Bolsonaro diz não saber motivo da busca e apreensão: "Na minha casa, apenas eu fui vacinada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se pronunciou após a deflagração da operação da Polícia Federal que cumpriu mandado de busca e apreensão em sua casa na manhã desta quarta-feira. O ex-presidente se tornou alvo de uma operação que apura suspeita de fraude em dados do Ministério da Saúde. Michelle afirmou não saber o motivo da ação:

"Apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo, pela imprensa, que o motivo seria “falsificação de cartão de vacina” do meu marido e de nossa filha Laura. Na minha casa, apenas EU fui vacinada", escreveu a ex-primeira-dama.

Jair Bolsonaro também negou na manhã desta quarta-feira (3) ter adulterado seu cartão de vacinação.

"Não existe adulteração da minha parte. Não tomei a vacina. Ponto final — afirmou Bolsonaro na porta de sua casa, num condomínio em Brasília" Em momento nenhum eu falei que tomei a vacina e não tomei.

Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, em Brasília e no Rio de Janeiro, além de análise do material apreendido durante as buscas e realização de oitivas de pessoas que detenham informações a respeito dos fatos. Entre os alvos de apreensão está o ex-presidente. Já entre os presos preventivamente estão alguns de seus ex-funcionários, como o ex-ajudante de ordens Mauro Cid Barbosa.

