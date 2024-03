Michelle Bolsonaro diz que sumiço de móveis do Alvorada foi "álibi" de Lula e Janja para "compras"

A- A+

Dias após a Secretaria de Comunicação Social do governo federal ter confirmado que os 261 móveis que teriam sumido do Palácio do Alvorada foram encontrados, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou o caso publicamente. No ano passado, Lula (PT) chegou a sugerir que os objetos teriam sido levados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em evento do PL Mulher em Rio Branco, capital do Acre, Michelle chamou Lula e Janja de "mentirosos":

"Eles continuam na mesma mentira, eles querem que cole. Agora encontraram os móveis desaparecidos... Não se encontra o que não se perdeu" iniciou a ex-primeira-dama.

Em seguida, Michelle relatou que foi acusada de furto e, na época, publicou em seus stories do Instagram uma sequência esclarecendo onde estariam os móveis.

"Minha gente, tenho todas as fotos, tenho todos os documentos. Eles são tão mentirosos que não ficam nem vermelhos. Existe uma pessoa responsável no setor de patrimônio, vocês acham que se tivesse sumido 261 móveis essa pessoa responsável por esses móveis não estaria enlouquecido atrás desses objetos?" questionou a ex-primeira-dama.

Segundo a mulher do ex-presidente, a "desculpa" do sumiço serviu como "álibi" para que o casal presidencial pudesse usar o dinheiro público comprando novos móveis.

"É álibi para poder fazer compras, para poder gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade porque na verdade são capitalistas travestidos de socialistas" finalizou.

Na primeira semana de governo petista, a primeira-dama Janja abriu as portas do palácio e mostrou infiltrações, janelas quebradas e casos de má-conservação do patrimônio presidencial. Entre os problemas identificados pela nova gestão, estava também o desaparecimento de algumas peça do mobiliário.

Como noticiou o Globo, Michelle e Jair Bolsonaro também acionaram a Justiça contra Lula e pedem indenização de R$ 20 mil por danos morais.

