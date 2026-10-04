Michelle Bolsonaro e Bia Kicis são eleitas senadoras pelo DF e juntam-se a Damares

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O Distrito Federal entrou para a história neste domingo, 4, e será a primeira Unidade da Federação a ter três senadoras mulheres na história do Brasil. Com a eleição de Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), as duas se juntam à senadora Damares Alves (Republicanos) na bancada do DF no Senado.



Em 202 anos de história, o Senado teve 78 senadoras. A primeira foi Eunice Michiles (AM), de 1979 a 1987. O Senado passou mais de 150 anos sem uma mulher ocupando as cadeiras que representam os Estados da Federação no Congresso Nacional.



No Distrito Federal, terminarão os mandatos atuais Izalci Lucas (PL), que concorreu a deputado federal, e Leila do Vôlei (PDT), que concorreu à reeleição, mas não conseguiu a vaga.





Damares, Michelle e Bia fazem parte do mesmo grupo político. As três se identificam como nomes da direita e apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), marido de Michelle Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado e está em prisão domiciliar.



Durante a campanha, Michelle e Bia apostaram em propagandas eleitorais em conjunto, exibindo sempre os dois nomes para o eleitor, inclusive com jingles feitos em parceria. As novas eleitas tomarão posse no Senado em fevereiro de 2027.



Michelle conquistou 29,05% dos votos, enquanto Bia Kicis ficou com 27,44%.

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