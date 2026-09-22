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internação Michelle Bolsonaro é internada em hospital para tratamento de enxaqueca Segundo nota divulgada nas redes sociais, ela iniciou tratamento clínico especializado e não tem previsão de alta hospitalar

Michelle Bolsonaro (PL-DF), candidata ao Senado Federal, foi internada nesta quinta-feira (22) por um quadro de enxaqueca refratária. Ela deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo nota divulgada nas redes sociais, ela iniciou tratamento clínico especializado e não tem previsão de alta hospitalar.

O chefe da equipe médica, Dr. Brasil Caiado, o anestesiologista, Dr. João Francisco Volpe Júnior e o diretor-geral, Dr. Allison Barcelos Borges assinaram a nota divulgada nas redes da candidata.

A ex-primeira-dama já faz tratamento para cefaleia há dois meses Em agosto deste ano, Michelle também foi internada para tratar dores de cabeça. Na época, ela passou por uma bateria de exames e outros procedimentos para tratar a enxaqueca.

A primeira internação ocorreu nas vésperas da convenção do Partido Liberal (PL) que lançou oficialmente as candidaturas de Michelle e Bia Kicis ao Senado.

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