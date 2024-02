Michelle Bolsonaro é intimada a depor em ação movida por filha de Leila Diniz

A- A+

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) intimou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) para depor em um processo movido pela filha da atriz e modelo Leila Diniz (1945-1972). Segundo Janaina Diniz Guerra, Michelle teria usado indevidamente a imagem de sua mãe. Neste contexto, a Justiça requer que ambas as partes compareçam a uma audiência no próximo dia 21, que será realizada às 14h, na cidade do Rio de Janeiro.

O processo originalmente movido no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) tem origem em uma montagem postada na conta do PL Mulher em fevereiro de 2023. Na ocasião, o partido usou uma imagem de Leila Diniz em um protesto em 1968, durante o regime militar.

Além de Leila, as atrizes Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilva, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell aparecem de mãos dadas no registro histórico.

A postagem do PL tinha o intuito de celebrar a conquista do voto feminino e, para isso, havia o rosto de Michelle ao lado da fotografia. Por este motivo, Janaina pede a remoção do conteúdo e R$ 52,8 mil de indenização.

Segundo Janaina Diniz, a memória de sua mãe é justamente oposta ao moralismo do bolsonarismo. "O uso político, não autorizado, da imagem de minha mãe respaldando a pré-campanha de Michelle Bolsonaro é uma imensurável ofensa a tudo que minha mãe representou e ainda representa", diz em auto do processo.

O uso desta mesma fotografia também originou processo contra a ex-secretária de Cultura, Regina Duarte. No caso da atriz, a imagem foi compartilhada em dezembro de 2022 junto a um discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em defesa do regime militar. Enquanto Bolsonaro afirmava que o golpe havia sido uma "exigência da sociedade", a imagem de Leila Diniz aparecia como se fosse de manifestantes pró-ditadura em 1964.

