disputa eleitoral Michelle Bolsonaro é recebida com gritos de 'senadora' em evento em Curitiba Ex-primeira-dama esteve presente em reunião do PL na manhã deste sábado e aproveitou para criticar Lula e Gleisi Hoffmann: 'Narizinho, vai cuidar do seu lindinho'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi recebida neste sábado aos gritos de "senadora" em evento do PL Mulher em Curitiba, capital do Paraná. A reação de seus apoiadores ocorre em meio ao processo que tramita no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) e pode levar à cassação do senador Sergio Moro (União Brasil). Nesta quinta-feira, o Ministério Público Federal (MPF) deu parecer favorável à condenação do ex-juiz da Lava-Jato.

Neste contexto, caso Moro perdesse seu mandato no Senado, novas eleições seriam convocadas no estado e o nome de Michelle tem sido ventilado entre os possíveis concorrentes. Neste sábado, contudo, a ex-primeira-dama tentou afastar a hipótese de que concorreria pelo Paraná.

Ao ouvir os gritos de "senadora" por parte da plateia, Michelle questionou "senadora de onde?" e recebeu a resposta de que seria do Paraná:

— Daqui? Deus vai dar sabedoria para vocês escolherem o melhor para o estado do Paraná. Uma pessoa que realmente seja elegante e possa trabalhar pelo estado maravilhoso de vocês — disse Michelle, dando uma alfineta em Moro. Nesta semana, após o senador ter abraçado o ministro escolhido para o Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, a ex-primeira-dama chegou a ironizá-lo em suas redes sociais.

Em relação a aprovação do nome de Dino, Michelle também usou o encontro do PL Mulher para rebater uma declaração de Lula (PT) sobre o tema. Na última quinta-feira, o presidente celebrou: "Vocês não sabem como estou feliz hoje. Pela primeira vez na história desse país, conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista".

A fala não agradou a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL):

— Nós vimos esses dias, o presidente falando cheio de alegria, que o sonho dele de quase três décadas se concretizou com um comunista dentro do STF. Aonde ocorreu a maior revolução sangreta? Foi por um comunista, que perseguiu cristãos. Não foi por falta de aviso. Ah, como nós avisamos.

Fogo com Gleisi

Além de Michelle, outros nomes estão na "pré-disputa" pelo espólio de Moro. Do lado da esquerda, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann desponta como favorita. Nas últimas semanas, as duas líderes que representam campos opostos do espectro político tem trocado farpas nas redes sociais. Neste sábado, Michelle usou o evento para debochar da petista:

— Tem uma narizinho super revoltada, que não aceita a gente questionar (...) Narizinho, narizinho, porque dá tanto chilique? Narizinho, vai cuidar do seu lindinho — disse, em referência à deputada federal e ao seu namorado, o também parlamentar Lindbergh Farias.

