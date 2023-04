A- A+

Explicação Michelle Bolsonaro fala sobre o sumiço dos móveis do Palácio da Alvorada A ex-primeira dama afirma que parte está no depósito da residência oficial

Após quatro meses da atual primeira-dama brasileira, Rosângela Lula da Silva, também conhecida como Janja, constatar a ausência de móveis no Palácio da Alvorada, a ex-ocupante do cargo, Michelle Bolsonaro (PL), afirmou, no domingo (16), que as peças pertencentes à União estão no depósito da residência oficial. Ela postou a informação no seu Instagram.

A ex-primeira-dama também afirma que levou alguns móveis pessoais, no início do governo Bolsonaro, para a residência oficial do presidente.

Na semana passada, a Presidência da República anunciou que, dos 261 móveis do Palácio da Alvorada dados como desaparecidos no início do ano, 83 ainda não foram localizados (32%).

Sem citar Lula (PT) ou Janja, a atual presidente do PL Mulher ironizou as cobranças da Presidência e sugeriu a criação da "CPI dos Móveis".

“Esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existem esses depósitos com várias cadeiras, sofás, mesas, quadros, e você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada, em 2018, ela me falou da possibilidade de trazer os meus móveis e poder utilizá-los no Alvorada”, disse Michelle.

Ela argumenta ainda que pode provar a veracidade do que falou. Segundo a ex-primeira dama, registros de natais passados comprovam que os móveis que foram retirados da residência oficial fazem parte do seu

patrimônio.



Relembre o caso

Na primeira semana de governo do Lula (PT), Janja mostrou a uma equipe de jornalistas os danos do patrimônio presidencial que teriam sido deixados pelo ex-presidente. Além dos móveis desaparecidos, tapetes e sofás foram encontrados rasgados; assim como foram verificadas infiltrações nas paredes.

Diante desse cenário, a Secretaria de Comunicação afirmou que foram necessários novos investimentos para o local ficar habitável. A maior polêmica se deu em torno do custo de alguns móveis, uma vez que foram gastos pouco mais de R$ 196 mil com a compra de uma cama, dois sofás e duas poltronas.

“Os móveis adquiridos agora integram o patrimônio da União e serão utilizados pelos futuros chefes de Estado que lá residirem", afirmou a Secom por meio de nota.

Ainda segundo o texto, se o Palácio não tivesse sido encontrado o Alvorada nessas condições, não teria sido necessário efetuar a compra de móveis.

Ainda na postagem, Michelle Bolsonaro não cita nominalmente Lula ou Janja, mas ataca os dois indiretamente:

"Os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples", afirmando que comprou até os próprios lençóis sem o dinheiro público.

“Nós ficamos por quatro anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval. Não tinha uma roupa de cama descente. Usei os meus lençóis na minha cama porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos Móveis da Alvorada” diz Michelle.

Veja também

Repúdio Moro repudia denúncia da PGR por calúnia contra Gilmar Mendes: "açodada" e "sem base"