POLÍTICA Michelle Bolsonaro mira críticas a Lula em evento no Rio: "Só tem trabalho pros amigues" Ex-primeira-dama discursou por mais de 40 minutos, disse ser 'a pessoa mais perseguida do Brasil', e que o atual governo trata 'as mulheres como produto'

Em mais uma agenda como presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro manteve os ataques ao governo do presidente Lula, criticou as viagens e os gastos do petista ao exterior, e afirmou ser a "a pessoa mais perseguida do Brasil".

O evento organizado pelo PL Mulher lotou um anfiteatro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com capacidade para receber até dez mil pessoas.

Além de Lula, Michelle voltou suas críticas ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Sem citá-lo nominalmente, afirmou que a pasta dele agora tem trabalho "para os bandides", ironizando o uso da linguagem neutra.

Almeida virou alvo da oposição após o ministério coordenado por ele ter confirmado que custeou uma das viagens de Luciane Barbosa Farias, mais conhecida como a "dama do tráfico amazonense", para Brasília. Esposa de Clemilson dos Santos Farias, líder de uma facção criminosa, ela esteve em Brasília em ao menos duas ocasiões e participou de reuniões na Esplanada dos Ministérios. Em nota ao GLOBO, a pasta afirmou que a Luciane foi indicada pelo comitê estadual do Amazonas e que todos os convidados tiveram suas passagens e diárias pagas pelo ministério.

