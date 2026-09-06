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STF

Michelle Bolsonaro publica mensagem de apoio a Mendonça em meio a crise no STF: 'ungido do Senhor'

Ex-primeira-dama cita 'visão' sobre a chegada do ministro ao tribunal em post no Instagram na noite de sábado

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Michelle Bolsonaro postou mensagem em apoio ao ministro André Mendonça Michelle Bolsonaro postou mensagem em apoio ao ministro André Mendonça  - Foto: Sergio Lima/AFP

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) publicou, na noite de sábado, uma mensagem no Instagram em apoio ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O post foi feito em meio à disputa entre Mendonça e o colega de toga Alexandre de Moraes provocada pelo avanço das investigações do caso Master.

No texto, Michelle relembra a indicação de Mendonça ao STF e o período anterior à sabatina no Senado. "Somente Deus, eu e os nossos intercessores sabemos o quanto buscamos a presença dEle para que você fosse abençoado em sua indicação ao STF", escreveu.

Michelle também afirmou ter recebido, antes da confirmação de Mendonça, uma revelação sobre a chegada dele à Corte. "Deus me revelou a sua entrada naquele tribunal. Sim, Ele abriu a minha visão, e eu o vi entrando com uma nuvem branca sobre a sua cabeça", diz o post. Ao fim do texto, ela chama o ministro de "escolhido" e "ungido do Senhor".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

A publicação ocorre em meio à crise enfrentada pelo STF. Mendonça e Moraes travam disputa motivada pelas investigações do caso Master, que envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro. Diante da possibilidade de o tema chegar ao plenário, ministros do tribunal têm feito contas sobre uma eventual votação.

Pessoas próximas a Moraes contam com os votos de Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Mendonça tem em Luiz Fux o apoio considerado mais seguro e aposta em novas adesões. Cármen Lúcia, Kassio Nunes Marques e o presidente do STF, Edson Fachin, são citados como possíveis fiéis da balança. A posição de Dias Toffoli ainda é incerta.

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A crise teve início no fim de agosto, quando Mendonça determinou à Polícia Federal a identificação dos destinatários de mensagens encontradas no celular de Vorcaro. O relatório mostrou conversas entre Moraes e o banqueiro, além de menções ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Em resposta, Moraes encaminhou a Fachin um relatório apontando "fortes indícios" de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade por parte de Mendonça na condução das investigações. Fachin determinou que Gonet e Mendonça se manifestem sobre o assunto. Gonet já defendeu, em parecer enviado à Corte, a nulidade do relatório da PF sobre Mendonça.

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