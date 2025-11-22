Michelle Bolsonaro quebra o silêncio após prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, cumprindo medidas cautelares por interferência nas investigações
A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, executada na manhã deste sábado (22) em Brasília por ordem do ministro Alexandre de Moraes, desencadeou uma série de desdobramentos políticos, jurídicos e familiares. Entre eles está a reação de Michelle Bolsonaro, que estava em Fortaleza quando recebeu a notícia e divulgou um comunicado nas redes sociais.
O episódio coloca em foco quem foi preso, quando ocorreu, o motivo da prisão e como a ex-primeira-dama decidiu se posicionar publicamente. Também recoloca em discussão fatos anteriores envolvendo o ex-presidente, como o atentado de 2018, e a avaliação de riscos de fuga apontada pelo Supremo Tribunal Federal. As publicações foram feitas horas após a detenção, enquanto Bolsonaro aguardava encaminhamento para audiência judicial, prevista para domingo.
Bolsonaro foi preso às 6h e levado para a sede da Polícia Federal no Distrito Federal. A medida atende a um pedido da PF e recebeu concordância da Procuradoria-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes apontou risco à ordem pública e indicou indícios de violação da tornozeleira eletrônica. A prisão não corresponde ao cumprimento da pena de 27 anos e três meses pela tentativa de golpe, já que os prazos recursais ainda estão abertos.
Pouco depois da confirmação da prisão, Michelle Bolsonaro publicou um texto no Instagram. No comunicado, ela afirmou: “Nós não vamos desistir da nossa nação. Confio na Justiça de Deus. A justiça humana, como temos visto, já não se sustenta... Mas sei que o Senhor dará o Escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada, planejada para matá-lo, por um ex-militante psolista”. Ela também escreveu que Bolsonaro “traz sequelas até hoje por causa desse episódio” e declarou: “Em Deus ele é forte. Ele é grande, e eu o amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele”.
Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde 4 de agosto, cumprindo medidas cautelares por interferência nas investigações. Moraes afirmou que houve registro de violação da tornozeleira às 0h08 deste sábado pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal. O ministro também avaliou que a vigília convocada por Flávio Bolsonaro na noite anterior, em frente ao condomínio do ex-presidente, poderia facilitar fuga.
Michelle Bolsonaro, que estava em Fortaleza para um encontro do PL Mulher, cancelou sua participação após o ocorrido. Ela afirmou: “Agradeço de coração a compreensão e o carinho de todos. Seguimos em oração. O Brasil precisa da nossa intercessão”. A ex-primeira-dama aguarda voo para retornar a Brasília.
Segundo a decisão registrada pelo STF, Moraes destacou ainda que o condomínio do ex-presidente está a poucos minutos do Setor de Embaixadas Sul. Para o ministro, essa proximidade soma-se ao histórico de tentativas de escapar de investigações, como a passagem do ex-presidente pela Embaixada da Hungria e a suposta intenção de solicitar asilo à Embaixada da Argentina. Ele mencionou também que deputados aliados deixaram o país durante as investigações, o que reforçaria a avaliação de risco de fuga.
Bolsonaro chegou à PF em Brasília às 6h35. Após os trâmites iniciais, foi encaminhado para a Superintendência da PF, onde permanecerá em uma sala destinada a autoridades. A defesa declarou perplexidade com a prisão preventiva e alegou riscos à saúde do ex-presidente. O PL classificou a medida como desnecessária.