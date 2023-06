Michelle Bolsonaro reage à condenação do ex-presidente: "Estou às suas ordens, meu capitão"

A- A+

Após a condenação do ex-presidente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro veio a público prestar solidariedade ao marido. Em publicação no Instagram, ela postou fotos do marido junto ao quinto versículo bíblico do terceiro capítulo da Epístola aos Colossenses e afirmou, em tom religioso, que crê na superação do dia de hoje.

"Somente Deus conhece os corações dos homens. Deus não perdeu e nunca perderá o controle de nada. A minha fé continua inabalável em Ti, Pai", afirmou.

Em seguida, afirmou que "está às ordens" do ex-presidente, o que pode ser interpretado como a confirmação do plano político. Nos últimos meses, o nome da ex-primeira-dama aparece como possível candidata em 2026.

"Eu continuo confiando, acreditando e ao seu lado, meu amor. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! Estou as suas ordens, meu capitão", disse Michelle.

Por cinco votos a dois, o ex-presidente foi condenado em ação que o acusava de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pela reunião com 72 embaixadores em julho do ano passado. Na ocasião, o então chefe do Executivo atacou, sem provas, o sistema eleitoral brasileiro.

Michelle candidata?

Desde o início do ano, Michelle e Bolsonaro dão declarações contraditórias sobre a possibilidade da ex-primeira-dama ser candidata. Na mais recente, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, disse que a sua mulher pode vir para a Presidência em 2026, apesar da inexperiência.

"Se ela quiser, ela pode sair candidata. Mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares (soma de deputados e senadores) não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso, mas é excelente cabo eleitoral", disse o ex-presidente.

Em outras ocasiões, no entanto, afirmou que não havia chance. Em fevereiro, Michelle usou as redes sociais para negar qualquer intenção de vir candidata nas próximas eleições. Em um recado direcionado ao que ela chamou de "oposição", a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro garantiu que não pretende disputar cargos eletivos.

"Oposição, fiquem tranquilos. Eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo", publicou.

