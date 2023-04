A- A+

Joias da Arábia Saudita Michelle Bolsonaro recebeu 2º kit de joias em mãos, diz servidora da Presidência em depoimento De acordo com reportagem do jornal Estado de S. Paulo, conjunto foi entregue dia 29 de novembro no Alvorada para a então primeira-dama

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi citada pela primeira vez como uma das pessoas que receberam em mãos um dos pacotes de joias dados de presente pelo governo da Arábia Saudita.



Segundo o jornal "Estadão", em depoimento à Polícia Federal, uma funcionária que atuava no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) do Palácio do Planalto, que presta serviço ao Gabinete Pessoal da Presidência da República, relatou que o segundo conjunto de itens de luxo, que pode valer aproximadamente R$ 2,5 milhões, foi entregue em mãos para a esposa de Jair Bolsonaro.

O estojo, com itens da marca Chopard, foi devolvido pela defesa do ex-presidente após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). Nele, haviam uma caneta, um anel, um relógio, um par de abotoaduras e um rosário árabes chamado “masbaha”.



Do conjunto, o relógio também da marca Chopard se destaca, sendo avaliado em aproximadamente R$ 800 mil. O item de colecionador, do modelo L.U.C. Tourbillon Qualité Fleurier Fairmined, só teve 25 unidades produzidas. Com caixa de ouro maciço e fundo em safira, ele tem ainda uma pulseira de crocodilo costurada à mão.



O pacote teria entrado no país na comitiva do então ministro de Minas e Energia (MME), Bento Albuquerque, após viagem ao país árabe, ainda em outubro. Segundo o depoimento, o pacote teria sido entregue àaMichelle no dia 29 de novembro de 2022, no Palácio da Alvorada, residência oficial do então presidente.



Em um primeiro momento, o pacote de joias chegou a ser avaliado em R$ 1 milhão, mas de acordo com o Departamento de Documentação Histórica, a caixa foi despachada ao dar entrada no Palácio do Alvorada pelo montante de de US$ 500 mil, o equivalente a R$ 2,5 milhões. Ao todo, Jair Bolsonaro recebeu três caixas de joias do governo da Arábia Saudita, que juntas podem ultrapassar o valor de R$ 19,5 milhões.

A peça de maior valor é um colar de diamantes da marca Chopard, que seria um presente para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O item faz parte de um conjunto que tem ainda um par de brincos, um anel e um relógio, todos cravejados com brilhantes. As joias, avaliadas em 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões), foram também recebidas pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em outubro de 2021, e retidas pela Receita Federal no no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no retorno da comitiva ao Brasil, por não terem sido devidamente declaradas.

