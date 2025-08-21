A- A+

Michelle Bolsonaro recebeu "seguidas advertências" durante busca e apreensão, diz PF

A Polícia Federal (PF) registrou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi "recalcitrante" durante a busca e apreensão realizada na casa dela e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em julho.

De acordo com o relatório da diligência, Michelle somente adotou uma "postura colaborativa" depois de receber "seguidas advertências".

A resistência de Michelle durante o cumprimento da busca foi antecipada pela coluna de Lauro Jardim. O relatório da PF foi incluído agora no inquérito no Supremo Tribunal Federal ( STF) no qual Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), foram indiciados pela suspeita de tentativa de interferência na ação penal da trama golpista.

"Registro que durante o andamento da diligência, a senhora Michelle Bolsonaro foi recalcitrante quanto ao cumprimento das orientações iniciais repassadas pelos policiais, especialmente quanto à necessidade de controle da utilização de telefones celulares a fim de garantir a segurança e a discrição do cumprimento da medida, conforme determinado pela decisão judicial", diz o documento.

O delgado responsável acrescentou que, "após seguidas advertências da equipe quanto ao cumprimento da medida judicial, a esposa do investigado passou a adotar postura colaborativa".

O mandado de busca e apreensão contra Bolsonaro foi cumprido no dia 18 de julho, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. No mesmo dia, teve que colocar tornozeleira eletrônica e começou a cumprir outras medidas cautelares, como a proibição de usar redes sociais.

Duas semanas depois, no entanto, Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente, por entender que ele havia descumprido essas medidas.

