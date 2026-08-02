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Michelle Bolsonaro segue hospitalizada após anestesia contra enxaqueca, diz assessoria

A equipe diz ainda que aguarda novo pronunciamento dos médicos para fornecer informações adicionais

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A ex-primeira-dama está internada para investigar um quadro de enxaqueca persistente A ex-primeira-dama está internada para investigar um quadro de enxaqueca persistente  - Foto: Instagram @michellebolsonaro/Reprodução

A assessoria de comunicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou no período da tarde deste domingo (2), nas redes sociais, que "ela continua hospitalizada e que, devido à persistência do quadro de cefaleia, hoje foi realizado procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos".

A equipe diz ainda que aguarda novo pronunciamento dos médicos para fornecer informações adicionais.

Pronunciamento da assessoria de imprensa de Michelle Bolsonaro /Foto: Instagram @michellebolsonaro/Reprodução

A nota não menciona especificamente se a ex-primeira-dama deixará de participar da convenção distrital do PL em Brasília neste domingo. A expectativa era de que o evento confirmaria a candidatura de Michelle ao Senado.

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A ex-primeira-dama havia publicado no sábado, 1°, que foi internada para realizar exames e investigar um quadro de enxaqueca persistente que dura mais de dez dias.

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