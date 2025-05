A- A+

HOMENAGEM Michelle Bolsonaro será homenageada na Assembleia do Rio por "promover valores cristãos" Na proposta, deputada estadual justifica que "Michelle tem se destacado na propagação do evangelho do Senhor Jesus em todo o Brasil"

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quinta-feira, 22, a concessão do Diploma Russell Philip Shedd à ex primeira-dama Michelle Bolsonaro. A proposta de autoria da deputada estadual Índia Armelau (PL) é para homenagear a mulher de Jair Bolsonaro (PL) por promover "valores cristãos" no Estado.

Na proposta, a deputada justifica que "Michelle tem se destacado na propagação do evangelho do Senhor Jesus em todo o Brasil, sendo referência na defesa dos valores cristãos".

O Diploma Russell Philip Shedd é destinado a premiar personalidades e instituições religiosas que reconhecidamente tenham contribuído para o crescimento, a divulgação e a promoção da religião evangélica no Rio.

O projeto teve voto contrário das bancadas do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido dos Trabalhadores (PT) e Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). A data da homenagem ainda não foi divulgada.

Michelle Bolsonaro tem o nome cotado pelo Partido Liberal, assim como o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para concorrer à Presidência nas eleições de 2026. Michelle é vista como opção por ser mulher, o que poderia atenuar a resistência do eleitorado feminino ao bolsonarismo.

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que apoiaria a esposa e se, caso ela fosse eleita, a Casa Civil ficasse com ele. No entanto, em declarações posteriores, Bolsonaro voltou a se colocar como única opção possível para o pleito.

O marido de Michelle Bolsonaro é réu por trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) e está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030.

Veja também