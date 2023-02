Michelle Bolsonaro usa o Instagram para dizer que não será candidata a cargo eletivo

A- A+

“Oposição, fiquem tranquilos[sic]. Eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo”. A declaração é da ex-primeira-dama da República Michelle Bolsonaro, na conta pessoal dela do Instagram, feita nesta segunda-feira (6).

No PL, partido ao qual o marido, Jair Bolsonaro, é filiado, Michelle é vista como uma opção eleitoral caso o ex-presidente não seja candidato à presidência em 2026. Há ainda a possibilidade de que ela seja lançada na disputa ao governo do Distrito Federal (DF) ou concorra a uma vaga no Senado pelo Rio de Janeiro ou São Paulo.

“Se Bolsonaro não for candidato, nós temos a Michelle. No lançamento do Bolsonaro no Maracanã, ela se revelou. Se ele for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, chegou a declarar o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, à CNN Brasil.

