EVENTO Michelle Bolsonaro vai a ato de filiação de secretária de Tarcísio ao PL Sonaira Fernandes vai deixar o Republicanos após pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro; aliados dizem que ela é o ''plano B'' do ex-presidente para a vice de Ricardo Nunes (MDB)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) vai participar, na próxima segunda-feira (25), do evento de filiação de Sonaira Fernandes, atual secretária de Políticas para a Mulher do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao PL.

Como mostrou O Globo, Sonaira vai deixar o Republicanos a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem é próxima. Nos próximos dias, ela deve se desligar da gestão estadual para disputar a reeleição na Câmara Municipal de São Paulo, de onde se licenciou no ano passado.

A mudança de partido, porém, é interpretada pelos aliados de Bolsonaro como um sinal de que o ex-presidente ainda a considera uma opção para vice na chapa liderada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Bolsonaro havia indicado o coronel aposentado da Polícia Militar Ricardo Mello Araújo para o posto, mas o nome não agradou nem ao prefeito e nem ao PL. Hoje, o favorito para compor a chapa é o secretário de Relações Internacionais, Aldo Rebelo (PDT).

Além de Michelle, é esperada a presença de Bolsonaro e de Tarcísio no ato de filiação da secretária da Mulher.

No mesmo dia, a ex-primeira-dama será agraciada com o título de cidadã paulistana pela Câmara Municipal de São Paulo. Embora essa cerimônia costume acontecer nas dependências da própria Casa Legislativa, a prefeitura autorizou sua realização no Theatro Municipal. Essa decisão foi alvo de questionamentos judiciais por parte de partidos da oposição.

