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Política Michelle Bolsonaro visita PL Mulher e posa com antiga equipe após imagem de papelão viralizar Ex-preimeira dama esteve na sede do núcleo que presidiu até a última terça-feira, quando deixou o cargo após atritos com o enteado Flávio

O perfil no Instagram do PL Mulher publicou nesta sexta-feira uma foto da equipe com a ex-presidente do núcleo, Michelle Bolsonaro, que deixou o cargo na última terça-feira após atritos com o pré-candidato do partido, seu enteado Flávio.

A imagem foi postada dois dias depois que a conta divulgou uma homenagem na qual os trabalhadores apareciam ao lado de uma boneca de Michelle em tamanho real feita de papelão.

"Antes que digam alguma coisa, não é IA nem papelão. Aqui prevalecem a alegria e a emoção", diz a publicação do PL Mulher desta sexta-feira.

Michelle deixou a presidência do núcleo após um acordo fechado com presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, em meio a desentendimentos entre a ex-primeira-dama e o enteado e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.

Com a legenda "a alegria de ter uma Líder de Verdade", o núcleo feminino do PL postou a fotografia como gesto de apoio momentos após Michelle anunciar a saída da presidência para, segundo ela, se dedicar aos cuidados da filha e do marido, Jair Bolsonaro (PL-RJ). Valdemar marcou a reunião com a ex-primeira-dama na tentativa de apaziguar os ânimos entre ela e Flávio, depois dos vídeos publicados por Michelle com críticas ao enteado.

"Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje (terça) e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha", escreveu Michelle em nota.

Conforme apuração do GLOBO, Valdemar Costa Neto admitiu que passou a trabalhar com a possibilidade de Michelle Bolsonaro desistir também da disputa pelo Senado no Distrito Federal. Dois dias depois da reunião sobre os vídeos contra Flávio, o dirigente afirmou que a ex-primeira-dama demonstrou estar decidida a não concorrer e sinalizou que o partido já começou a discutir alternativas para a vaga.

Atrito com o enteado

A mulher de Jair Bolsonaro afirmou na última semana, em vídeo publicado no Instagram, que foi “maltratada” por Flávio. Michelle disse que o enteado a tratou com rispidez ao telefone e afirmou que ela deveria ficar fora das decisões partidárias por não entender de política.

Segundo ela, a ligação ocorreu horas depois de ela tornar públicas as críticas às negociações com Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. Michelle afirmou que tentou contato com Flávio por telefone e que, quando ele retornou, ouviu que seria melhor não interferir nos rumos do partido.

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