Michelle Bolsonaro volta ao Brasil, mas desembarca em Brasília sozinha

Michelle Bolsonaro desembarcou na noite dessa quinta-feira (26), em Brasília, após ter acompanhado o ex-presidente Jair Bolsonaro durante viagem para os Estados Unidos, iniciada em 30 de dezembro. Segundo o site G1, Michelle deixou o Aeroporto de Brasília às 19h53, acompanhada pelo segurança.

A ex-primeira-dama voltou ao Brasil sem Bolsonaro, que segue com sua estadia em Orlando (EUA), embora o visto oficial para permanência no país esteja para vencer em poucos dias. O ex-presidente deixou o país antes mesmo do fim de seu mandato, e há especulações de que entrou na Flórida com visto de chefe de Estado, que vencerá na próxima segunda (30).

Michelle vai se encontrar com a filha do casal, que já havia retornado ao Brasil para retomar o período escolar.



Por enquanto não há previsão para a volta de Bolsonaro ao Brasil. Segundo o colunista Lauro Jardim publicou, aliados do ex-presidente dizem que não há data prevista para isso acontecer.

