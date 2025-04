A- A+

EX-PRIMEIRA-DAMA Michelle começa jejum de sete dias e corrente de oração pela recuperação de Bolsonaro Ex-presidente está internado após cirurgia de emergência no abdômen no início do mês e segue sem previsão de alta

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) iniciou nessa segunda-feira o período de jejum por sete dias pela recuperação do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um post nas redes sociais, no domingo, ela convocou seguidores e líderes religiosos a se juntarem a ela em uma corrente de oração até o dia 28 pela "restauração completa da saúde" do ex-mandatário.



Ele segue internado no hospital DF Star, em Brasília, após a realização de uma cirurgia de emergência no abdômen para a desobstrução intestinal.



Segundo o último boletim médico, divulgado na manhã desta segunda-feira, ele passou pela retirada de drenos do abdômen e pela troca do curativo da incisão cirúrgica. O ex-presidente continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva, mantendo o quadro de "boa evolução clínica". No sábado, no entanto, ele teve um "episódio de alteração de pressão arterial", mas a situação se normalizou no dia seguinte.

Bolsonaro está em recuperação da cirurgia, que, segundo ele, foi a mais "invasiva" pela qual já passou. O objetivo era tratar de uma obstrução parcial do intestino, sentida por ele durante uma viagem pelo Rio Grande do Norte no início do mês. O procedimento durou cerca de 12 horas e resultou em um pós-operatório prolongado. O ex-presidente segue sem previsão de alta.

