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Boslonaro Michelle critica decisão de Moraes que a impede de ter familiares em casa durante ausências "Essa decisão, na prática, é bem restritiva", disse a ex-primeira dama e candidata ao Senado

A equipe da ex-primeira dama e candidata ao Senado Michelle Bolsonaro divulgou nesta sexta-feira, 11, uma nota em que critica uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes sobre a permanência de familiares na residência da família Bolsonaro durante eventuais ausências dela



Segundo o documento, uma petição protocolada em 31 de agosto solicitava autorização para que os sogros ou cunhadas de Bolsonaro - pai, madrasta e irmãs de Michelle - pudessem permanecer na residência para acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quando Michelle estivesse fora da casa. Moraes, no entanto, concedeu um período para visitas às quartas-feiras e aos sábados, por duas horas e em horários específicos.



"Essa decisão, na prática, é bem restritiva e não corresponde ao que foi solicitado na petição apresentada pelos advogados de Jair Bolsonaro. Com essa decisão, também os atos de campanha da candidata ao Senado Federal - Michelle Bolsonaro - continuam restringidos e prejudicados", diz o comunicado, divulgado pela assessoria de Michelle.

A nota citou como exemplo um episódio ocorrido em 1º de agosto, quando Michelle passou mal, precisou ser internada e teve de aguardar autorização judicial para que uma irmã pudesse permanecer na casa e cuidar de Bolsonaro durante sua ausência.

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