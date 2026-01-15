A- A+

BRASÍLIA Michelle curte comentário sobre Tarcísio 'CEO', é criticada por Allan dos Santos e reage Ex-primeira-dama também foi questionada pelo blogueiro bolsonarista por não demonstrar um apoio mais firme à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) à Presidência

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou uma carta em suas redes sociais, na quarta-feira (14), em que reage às declarações do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos sobre sua atuação política.

Ao longo dos últimos meses, ele chegou a fazer postagens para questionar a falta de mais endosso da líder do PL Mulher à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) à Presidência.

A crítica mais recente ocorreu na terça-feira (13), após Michelle publicar um vídeo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), contra a política econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e também "curtir" um comentário em que a esposa do gestor paulista afirma que ele deveria ser o "novo CEO" do Brasil. Para a ex-primeira-dama, o blogueiro "faz acusações levianas".

"Minha resposta ao tal Allan dos Santos — ou seria...dos demônios? Ele fez acusações levianas e injustas contra mim, servindo de ventríloquo de alguém que está perto dele, totalmente interessado em atacar mulheres ou qualquer um que possa ser um obstáculo aos seus espúrios interesses umbilicais", escreveu Michelle.

Em sua manifestação mais recente na Revista Timeline, veículo do qual é um dos fundadores, Allan afirmou que Michelle "curtiu o comentário da esposa do Tarcísio, mas não colocou nenhum vídeo do (ex-vereador) Carlos Bolsonaro falando da gravidade da situação do pai (ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado)".

"Aí, a conclusão é com vocês, não é minha... Deixo com vocês. É fato. Ela colocou esse vídeo nos stories, não colocou o que o Carlos está tentando gritar aos "quatro ventos" que o pai está sofrendo, e curtiu o comentário da mulher do Tarcísio", criticou.

O blogueiro bolsonarista se refere ao vídeo publicado por Tarcísio com críticas a Lula, em que o próprio gestor endossou um comentário de sua esposa, Cristiane Freitas, que o projeta como pré-candidato para a cadeira presidencial em 2026. "Nosso país precisa de um novo CEO, meu marido", escreveu, frase prontamente curtida pelo governador e também por Michelle.

"A mulher de Tarcísio deixou escapar, 'sem querer', que o plano dela e do marido é a faixa presidencial. Sabe quem curtiu o comentário? A mesma pessoa que publicou o vídeo nos stories do Instagram (Michelle)", também publicou Allan dos Santos.

Nesta quarta-feira, Michelle afirmou que o blogueiro "aponta os erros das pessoas e quer ser luz, mas se esquece de que quando ele aponta um dedo contra alguém, existem quatro dedos apontados para ele mesmo":

"Ele diz querer 'levar a luz' para os outros, mas o que ele faz se parece mais com levar Lúcifer do que luz. Esse tal de Allan não sabe o que eu e o meu marido conversamos, ignora os nossos planos de vida e tampouco me conhece, mas se apressa em me julgar e a outras pessoas como se seus achismos fossem verdade", criticou a líder do PL Mulher.

A ex-primeira-dama também ressaltou que "exerce sua liberdade", e publicou o vídeo "contendo uma mensagem sobre economia" porque concorda "totalmente" com o que foi dito por Tarcísio. Segundo ela, a publicação é relevante para a população e não deve ser ignorada. Já em relação ao comentário, Michelle destacou que não o interpretou como se a mulher de Tarcísio, sua amiga pessoal, estivesse determinando que ele deve ser o CEO do país, "mas, sim, como se ela estivesse dizendo ao marido que o Brasil precisa de um novo CEO".

"Nem o meu galego dos olhos azuis tenta intervir na minha liberdade ou nas minhas opiniões, e esse cidadão tenta me intimidar com seus vômitos de ódio? Querendo julgar o que eu devo ou não postar? Se enxerga! Novamente: esse tal de Allan não sabe o que eu e meu marido conversamos, não vive a nossa intimidade, não imagina o que estamos passando e, portanto, tudo o que ele fala sobre nós, não passa de bravata, achismos e maledicências", continuou.

Michelle também destacou suas atividades no partido, que também já foram alvo de críticas de Allan. No mês passado, ele afirmou que ela "está cagando" para o marido e "viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já estivesse morto", o que também foi rebatido pela ex-primeira-dama à época, definindo a acusação como "absurda".

"Eu estou no PL Mulher e viajo a pedido do meu marido para manter o legado dele vivo por onde passo; para denunciar o que fazem contra ele e para manter o povo com esperança. Tudo à pedido dele", ressaltou Michelle na publicação desta quarta-feira.

Foragido da Justiça brasileira desde 2021, Allan dos Santos teve a prisão decretada por Moraes, atendendo a um pedido da PF, por suspeita de atuação em organização criminosa, crimes contra honra e incitação a crimes, preconceito e lavagem de dinheiro. No ano passado, foi decretada uma nova prisão, devido a ataques contra membros da força, considerados como obstrução de justiça.

O Ministério da Justiça solicitou aos Estados Unidos, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a extradição de Santos, mas até hoje não houve uma decisão das autoridades americanas, que chegaram a pedir mais informações sobre os crimes cometidos pelo brasileiro.

Reação dos filhos de Bolsonaro

Em meio à polêmica, Flávio foi visitar o pai nesta quinta-feira na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde ele cumpre pena. Após o encontro, o senador afirmou que sua candidatura à Presidência "não tem volta".

"As pesquisas mostram um crescimento rápido e consolidado e não vai ter outra possibilidade de candidatura. A minha candidatura não tem volta. Tenho certeza que em algum momento todos estarão mais efusivamente na campanha. Não vou ficar cobrando ninguém. Estou fazendo minha parte, que é pregar união. Não falei com Michelle nos últimos dois dias. Sigo pela união, não sou burro para cair nessa pegadinha", disse Flávio.

Já na quarta-feira, Carlos utilizou tom irônico ao reagir à polêmica envolvendo Tarcísio. Ele postou nas redes sociais uma imagem do ex-governador João Doria segurando uma revista com a própria foto da capa. No título está escrito: "João Dória, o CEO de São Paulo". A publicação foi compartilhada pelo irmão, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Carlos também publicou novamente a carta escrita por Bolsonaro na prisão, em que comunicou que Flávio é seu candidato à Presidência. O post foi compartilhado por Allan, que também publicou a mesma carta em texto, com os trechos em que Bolsonaro cita a escolha pelo filho em negrito.

