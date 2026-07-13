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Revés Michelle demonstrou preocupação com carta de Bolsonaro a Flávio e relatou a aliadas de revés no STF Ministro Alexandre de Moraes proibiu Flávio de visitar o ex-presidente até o fim do primeiro turno da eleição presidencial

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse em conversas com aliadas no fim de semana que “ficou aflita” e demonstrou preocupação com a carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente.

— Desde que vimos alguns comentários na internet ela ficou aflita. Ela tem se esforçado ao máximo para que todas as medidas sejam cumpridas — disse a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) ao GLOBO.

A parlamentar é próxima da ex-primeira-dama e conversou com ela sobre o assunto.

Por conta da carta, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes proibiu Flávio de se reunir com o ex-presidente por 90 dias. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar após ser condenado por liderar uma trama golpista.

O período impede qualquer comunicação entre Flávio e o pai até o fim do primeiro turno da eleição presidencial e representa um revés para a campanha presidencial do PL, que recebia orientações de Jair Bolsonaro.

Segundo Damares, Michelle tem receio que a carta ainda possa representar uma reversão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e que ele volte a cumprir pena em regime fechado.

— Ela (Michelle) lutou por esta domiciliar, pois ela sabe que ele não pode ficar na cadeia por causa da saúde. Ela teme que ele volte caso alguma medida seja descumprida. É esta preocupação. Ela vive em constante vigilância e cuidado.

Michelle protagoniza uma queda de braço por influência política com Flávio. No dia 24 de junho, a ex-primeira-dama publicou dois vídeos nas redes sociais em que fez uma série de críticas a Flávio. Ela disse que foi “maltratada e desrespeitada” pelo senador do PL e que ele foi ríspido com ela.

Em um movimento lido como forma de reafirmar a autoridade política de Flávio durante essa crise interna, o pré-candidato do PL leu neste sábado uma carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante um pronunciamento transmitido em seu canal no YouTube.

Na carta, o ex-presidente afirmou que o momento é de apoio ao senador.

Além de suspender por 90 dias o direito de visita do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Moraes determinou que a defesa do ex-presidente esclareça, em 48 horas, se ele tinha conhecimento de que a carta escrita durante a prisão domiciliar seria divulgada nas redes sociais do filho.

A decisão também encaminha o caso ao procurador-geral eleitoral para apuração de eventual propaganda eleitoral antecipada.

Na avaliação de Moraes, Flávio utilizou a visita ao pai para obter um documento que tinha como finalidade exclusiva ser divulgado nas redes sociais, burlando a proibição imposta ao ex-presidente de utilizar plataformas digitais, direta ou indiretamente. A medida cautelar integra as condições da prisão domiciliar humanitária concedida a Bolsonaro em março e mantida no início deste mês.

O coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho (PL-RN), classificou como "autoritária e desproporcional" a decisão. Em nota, Marinho afirmou que a medida busca tornar Bolsonaro "incomunicável", representa uma "clara interferência no jogo político" e reforça a percepção de "perseguição política" contra o ex-presidente e a oposição.

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