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Família Bolsonaro Michelle diz a aliados que Bolsonaro sabia do vídeo em que expôs atrito com Flávio Segundo integrantes do PL, ex-presidente preferiu não impedir divulgação para dar oportunidade de reconciliação entre mulher e filho

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem dito a aliados que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha conhecimento prévio do vídeo em que expôs o atrito com o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo esses interlocutores, ele optou por não impedir sua divulgação sob a avaliação de que uma tentativa de vetar a publicação poderia abrir um novo foco de desgaste com a mulher e preferiu dar uma oportunidade para que os dois resolvessem o impasse entre si.

Na avaliação de um integrante do partido ouvido reservadamente, o ex-presidente fez um cálculo político e familiar. A leitura desse interlocutor é que, se tivesse pedido a Michelle para desistir da gravação, Bolsonaro acabaria criando um problema ainda maior dentro de casa, justamente em um momento em que a ex-primeira-dama afirmava estar sendo alvo de ataques há meses sem responder publicamente.

A versão, porém, não é consenso dentro do partido. Um integrante da campanha presidencial de Flávio afirmou ao Globo que Bolsonaro não tinha conhecimento prévio da gravação.

Já um interlocutor próximo ao senador fez uma avaliação diferente e disse considerar "muito provável" que o ex-presidente soubesse da publicação, argumentando que dificilmente descobriria o conteúdo apenas depois de o vídeo já estar nas redes sociais - inclusive por causa das restrições impostas em seu regime de prisão domiciliar.

Na manhã de quarta-feira, antes da divulgação do vídeo, Flávio esteve com Jair Bolsonaro. Integrantes do PL confirmam o encontro, mas afirmam desconhecer o teor da conversa. Nos bastidores, o fato alimentou diferentes interpretações sobre quando o ex-presidente tomou conhecimento da manifestação preparada por Michelle.

A avaliação de aliados de Michelle é respaldada por declarações da própria ex-primeira-dama, que fez questão de mencionar o marido ao longo do vídeo, gravado na sala da presidência nacional do PL Mulher, em Brasília. Em trecho de sua manifestação, ela afirma que tudo que ela faz em termos de política passa antes por Bolsonaro.

— Em matéria de política, eu faço somente o que eu e ele combinamos.

O vídeo gira em torno de um episódio no Ceará em que Michelle acabou sendo criticada pelos irmãos Bolsonaro e por uma ala do partido por ter criticado a formação de uma aliança com Ciro Gomes (PSDB), que deve sair candidato ao governo do estado. Em dado momento, ela narra em detalhes um telefonema de Flávio a ela em que ela teria se sentido “desrespeitada”.

Em outro trecho, ela reforça que os fatos narrados ocorreram antes da definição da candidatura presidencial, em que Flávio foi escolhido por Jair para ser seu sucessor, e faz questão de dizer que sempre esteve alinhada ao marido.

— Tudo isso que falei nesse vídeo aconteceu antes da indicação feita pelo meu marido. Os fatos são anteriores e não têm nada a ver com escolhas e cargos. Tem a ver com respeito e consideração. Mesmo depois de todas essas coisas, eu abençoei a escolha do Jair e a pré-candidatura do Flávio — afirmou.

Para interlocutores da ex-primeira-dama e integrantes do partido, as referências não foram casuais. A leitura desse grupo é que Michelle procurou deixar claro que Jair Bolsonaro tinha conhecimento do conteúdo do vídeo antes de sua divulgação, afastando qualquer interpretação de que teria agido sem o conhecimento do marido.

O vídeo marcou a maior exposição pública da crise entre Michelle e Flávio, em uma relação que já vinha se desgastando há meses. Segundo Michelle, sua demanda são três vagas para o Senado, que ela gostaria de ver destinadas a aliadas nos estados, como Priscila Costa, vereadora do Ceará.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. Eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. — afirmou.

Ao longo da gravação, Michelle também rebate a avaliação de que não teria experiência política e destaca o trabalho realizado desde que assumiu a presidência nacional do PL Mulher.

— Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas, para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi — afirmou.

A avaliação é compartilhada por aliados da ex-primeira-dama. Em conversa com o GLOBO, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), afirmou que a defesa de Priscila Costa não é uma reivindicação pessoal da ex-primeira-dama, mas do próprio movimento de mulheres construído por ela dentro do partido.

— Ela recebeu a missão de identificar lideranças com potencial de voto. Ela identificou, formou essas lideranças e agora está defendendo o trabalho do movimento. Não é a vontade pessoal dela. A Priscila é vice-presidente nacional do PL Mulher. Não apoiá-la é colocar em xeque todo o trabalho do movimento. Eu acho extremamente legítima a luta dela pela Priscila — afirmou.

A resposta de Flávio veio poucas horas depois. Em nota publicada nas redes sociais, o senador negou ter desrespeitado a madrasta, pediu desculpas caso ela tenha se sentido ofendida e afirmou que tentou procurá-la antes da divulgação do vídeo. Segundo ele, chegou a telefonar para Michelle na manhã de quarta-feira para convidá-la para um encontro com lideranças femininas conservadoras, mas a ex-primeira-dama não atendeu nem retornou a ligação.

Já na manhã desta quinta-feira, Michelle voltou às redes para esclarecer que que não "tem raiva de ninguém" e que "não há briga, nem competição". “Para ficar claro: eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada”, escreveu Michelle.

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