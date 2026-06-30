Michelle diz a Valdemar estar "cansada" para disputar eleição e que não irá a encontro de Flávio
Presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tentou convencer ex-primeira-dama a evitar novos embates públicos
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que está “cansada” da política, não tem sido ouvida nas decisões internas do partido e pode até colocar sua candidatura ao Senado à disposição.
As declarações foram feitas durante reunião realizada nesta terça-feira (30), na sede nacional do PL, em Brasília, segundo relatos de aliados.
De acordo com interlocutores, Michelle disse a Valdemar que já dedica boa parte do tempo aos cuidados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, e que o desgaste provocado pelos recentes episódios dentro do partido a fez repensar seu futuro político.
Segundo esses relatos, Valdemar tentou demover a ex-primeira-dama da ideia e pediu que ela aguardasse antes de tomar qualquer decisão sobre uma eventual candidatura. O dirigente também solicitou que Michelle adotasse uma postura mais discreta daqui para frente e evitasse novos pronunciamentos públicos, como o vídeo de 26 minutos divulgado na semana passada, no qual fez críticas ao senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).
Outro objetivo da reunião era convencer Michelle a participar do encontro organizado por Flávio com lideranças femininas conservadoras, marcado para esta quarta-feira. A agenda foi planejada pelo senador para discutir propostas voltadas ao eleitorado feminino, segmento em que sua pré-campanha enfrenta maior dificuldade.
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Segundo aliados, Michelle afirmou que não compareceria ao encontro porque, segundo ela, nunca recebeu um convite diretamente de Flávio.
A ex-primeira-dama repetiu o argumento que já vinha sendo explorado nos bastidores de que Flávio não teria feito um convite direto a ela, resumindo suas tentativas apenas a acenos públicos em redes sociais. “Ele não me ligou para me chamar”, teria afirmado.
Um aliado a par das negociações resumiu que a reunião não teria sido “muito boa” justamente porque, segundo esse interlocutor, Valdemar esperava sair da conversa com a confirmação de que Michelle participaria da agenda ao lado de Flávio, o que acabou não acontecendo.
A ausência da ex-primeira-dama tende a esvaziar o principal gesto de reaproximação planejado pela campanha após a crise aberta na última semana.
A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), uma das principais aliadas de Michelle e que vinha atuando nos bastidores para aproximar madrasta e enteado, também não deve participar do encontro.
A reunião desta terça-feira, realizada a portas fechadas na sede do PL em Brasília, ocorreu em meio aos esforços da direção do partido para encerrar o conflito entre Michelle e Flávio, iniciado após divergências sobre a articulação da legenda para a disputa ao Senado no Ceará.
A ex-primeira-dama defendia a indicação da vereadora Priscila Costa (PL-CE), enquanto a condução das negociações pelo senador abriu espaço para uma composição envolvendo o grupo do deputado André Fernandes (PL-CE) e setores ligados ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).
Na semana passada, Michelle publicou um vídeo em que acusou Flávio de tratá-la com desrespeito e afirmou que Eduardo e Carlos Bolsonaro fizeram ataques “coordenados” contra ela nas redes sociais. Desde então, Valdemar e o próprio Jair Bolsonaro passaram a atuar para tentar conter o desgaste e reconstruir a relação entre os dois, sem sucesso até o momento.
Nesta terça-feira, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro voltou a publicar uma mensagem interpretada por aliados de Michelle como uma nova indireta à ex-primeira-dama. “Como se perde algo que nunca se teve?”, escreveu em sua conta no X.
A postagem reproduziu quase literalmente uma publicação feita na segunda-feira pelo influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, que reagiu às notícias sobre a preocupação de Valdemar com uma eventual perda do apoio de Michelle à campanha de Flávio. “Como se pode perder o que não se tem? Como ficaria mais difícil se ela já está abertamente fazendo vídeo contra o candidato?”, escreveu Figueiredo.
Nos bastidores, aliados da ex-primeira-dama interpretaram a manifestação de Eduardo como mais um sinal de que os ataques públicos contra Michelle continuam, apesar da tentativa da direção do PL de pacificar o conflito.
Nesta terça-feira, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro voltou a publicar uma mensagem interpretada por aliados de Michelle como uma nova indireta à ex-primeira-dama. “Como se perde algo que nunca se teve?”, escreveu em sua conta no X.
A postagem reproduziu quase literalmente uma publicação feita na segunda-feira pelo influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo, que reagiu às notícias sobre a preocupação de Valdemar com uma eventual perda do apoio de Michelle à campanha de Flávio. “Como se pode perder o que não se tem? Como ficaria mais difícil se ela já está abertamente fazendo vídeo contra o candidato?”, escreveu Figueiredo.
Nos bastidores, aliados da ex-primeira-dama interpretaram a manifestação de Eduardo como mais um sinal de que os ataques públicos contra Michelle continuam, apesar da tentativa da direção do PL de pacificar o conflito.