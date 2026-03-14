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EX-PRESIDENTE Michelle diz que Bolsonaro conseguiu comer e iniciou fisioterapia respiratória O ex-presidente está hospitalizado para tratar de uma pneumonia aguda

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou na noite desta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro, internado no DF Star para tratar uma pneumonia aguda, conseguiu se alimentar, tomou banho e iniciou fisioterapia respiratória.

Em publicação em rede social, a ex-primeira dama disse também que a febre baixou.

"Meu galego ainda está indisposto, mas já conseguiu comer um pouquinho, fez nebulização, a febre baixou, tomou banho e agora vai fazer a fisioterapia respiratória", escreveu Michelle

Ela esteve com o presidente durante o dia, na UTI. Bolsonaro está sendo medicado com antibiótico por via venosa, em doses ajustadas para combater a infecção nos pulmões. Mais cedo, Bolsonaro recebeu a visita do filho Flávio Bolsonaro.





Michelle disse que iria para casa e que a filha Laurinha faria companhia ao presidente:

"Laurinha chegou agora para ficar com ele, enquanto vou em casa tomar banho. Continue orando por sua recuperação. Eu agradeço muito! Vai dar tudo certo em nome de Jesus".

Bolsonaro passou mal na madrugada no presídio onde cumpre pena, na Papudinha, e foi atendido pela equipe médica local e levado ao hospital. Ele chegou com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, com febre, dor de cabeça e calafrio

O ex-presidente passou por exames e foi diagnosticado com pneumonia aguda devido à broncoaspiração. Segundo os médicos, o atendimento rápido no hospital ajudou na estabilização do quadro.

Ele permanece na UTI sem previsão de alta para o quarto.

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