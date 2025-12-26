A- A+

INTERNADO Michelle diz que Bolsonaro conseguiu se alimentar e fez fisioterapia no hospital Ex-presidente foi submetido a uma cirurgia para a retirada de uma hérnia inguinal

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia realizada nesta quinta-feira para a retirada de uma hérnia inguinal. Michelle disse que o paciente conseguiu se alimentar e fez fisioterapia no hospital.

Em postagem no Instagram, Michelle afirmou que tem passado longos períodos sem o celular, já que não é permitido ficar com o aparelho no leito. Ela prometeu responder as mensagens de apoio à noite.

Bolsonaro foi internado na última quarta-feira no Hospital DF Star para a realização de exames e de um procedimento cirúrgico que foi feito nesta quinta-feira.



Diante da internação, a defesa solicitou autorização para que a enteada e os cunhados pudessem visitá-lo enquanto estivesse hospitalizado.





O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta sexta a visita da enteada do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o período de internação hospitalar, mas negou pedidos de outros familiares.

No despacho, Moraes permitiu apenas a visita da enteada, Letícia Marianna Firmo da Silva, condicionando o acesso às regras gerais estabelecidas pelo hospital para todos os pacientes. Os pedidos de autorização para visitas dos cunhados foram indeferidos.

O ministro também reiterou determinações já fixadas em decisão anterior, de 23 de dezembro, como a proibição de ingresso no quarto hospitalar com celulares, computadores ou quaisquer dispositivos eletrônicos. Segundo Moraes, eventuais outras visitas deverão ser previamente autorizadas pelo Supremo.

Uma perícia da PF concluiu que Bolsonaro precisava passar pela cirurgia "o mais breve possível". Os peritos concluíram que o ex-presidente ficou com uma lesão em um nervo do tronco decorrente de um procedimento cirúrgico, o que está provocando um soluço frequente.

A hérnia inguinal ocorre quando uma parte do intestino ou tecido abdominal se projeta por um ponto fraco ou abertura na parede muscular da virilha, formando uma protuberância.

