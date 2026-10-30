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eleições 2026 Michelle diz que Bolsonaro defende Tarcísio, Nikolas e afirma que não é hora de buscar "culpados" Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (30), ex-primeira-dama afirmou que marido está entristecido com ataques a aliados e pede união da direita

Após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ex-primeira-dama é senadora eleita, Michelle Bolsonaro (PL-DF) afirmou nesta sexta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem defendido aliados que passaram a ser alvo de ataques em meio à disputa por responsabilidades pelo resultado eleitoral.

Entre os nomes citados por Michelle estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e o pastor Silas Malafaia. Segundo ela, o marido considera que o momento é de união da direita, e não de buscar culpados pela derrota do filho.

Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que Bolsonaro está entristecido com a circulação de informações que atribuem a ele críticas a essas lideranças e tentativas de apontar responsáveis pelo resultado das urnas.

“Ele se entristece quando vê notícias falsas, atribuindo a ele manifestações mentirosas, que pregam a divisão, apontam injustamente supostos ‘culpados’ e afirmam exatamente o contrário do que ele verdadeiramente sente por pessoas como Damares, Tarcísio, Nikolas, Silas Malafaia e outros que estão sendo atacados”, escreveu Michelle, acrescentando que o marido tem por eles “muito respeito, carinho e gratidão”.

A manifestação ocorre em meio à reorganização da direita após a derrota presidencial e a fuga de Flávio para os Estados Unidos, na última terça-feira. A ausência do senador intensificou as discussões sobre os rumos da oposição e o papel que diferentes lideranças terão no campo conservador durante o novo mandato de Lula.

Ao mesmo tempo, apoiadores do senador também passaram a apontar culpados pela derrota de Flávio, citando nos bastidores uma suposta falta de empenho do governador de São Paulo - que esteve na linha de frente da campanha de Flávio no segundo turno - e também o vídeo de Nikolas sobre o Nordeste, que repercutiu mal nas redes entre moradores da região. Apesar das críticas, nenhum aliado diz com certeza que foram esses os pontos que fizeram, de fato, o senador acabar derrotado.

Michelle também afirmou que tem conversado com Bolsonaro sobre o resultado das urnas e que o ex-presidente reconhece o empenho dos aliados que participaram da campanha de Flávio.

“Eu e o Jair (meu galego e nosso líder) temos conversado sobre isso. Ele sempre diz que é muito grato pelo empenho e sacrifício que - dentro das possibilidades - cada um fez em prol da campanha do Flávio. Ele lembra de cada um e reconhece com muita gratidão a mobilização de todos”, afirmou.

Segundo a ex-primeira-dama, Bolsonaro tem defendido que o momento seja de aproximação entre as diferentes alas da direita, em vez de uma disputa interna sobre os motivos da derrota.

“O meu marido ressalta que é momento de união e não de procurar culpados”, escreveu.

Michelle encerrou a publicação com um apelo aos apoiadores para que não alimentem divisões dentro do grupo político.

“Não caiamos nas enganações daqueles que sempre semeiam o ódio, a mentira e provocam a nossa divisão em troca de likes e engajamento.”

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