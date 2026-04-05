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Saúde Michelle diz que Bolsonaro está há seis dias sem soluços; filho descreveu quadro mais grave Ex-primeira-dama afirma que ex-presidente retomou fisioterapia, enquanto Carlos Bolsonaro falou em crises persistentes dias antes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste domingo que o ex-presidente Jair Bolsonaro está há seis dias sem episódios de soluços e apresenta evolução no quadro de saúde. A declaração foi feita nas redes sociais e contrasta com o relato recente do filho, que havia descrito uma situação mais delicada.

Segundo Michelle, Bolsonaro voltou a realizar sessões de fisioterapia. Em publicação no Instagram, ela comemorou a melhora clínica, referindo-se ao marido como “galego” e agradecendo a Deus pelo progresso.

Relatos divergentes sobre estado de saúde

A avaliação difere da apresentada por Carlos Bolsonaro na quarta-feira (1º). Após visitar o pai, o vereador afirmou que o ex-presidente enfrentava crises contínuas de soluços e apontou agravamento do estado geral, citando comorbidades e restrições impostas pela situação judicial.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, Bolsonaro cumpre pena em regime domiciliar temporário. A Justiça autorizou a transferência do complexo da Papuda para casa por 90 dias, após o ex-presidente permanecer dez dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no fim de março.

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