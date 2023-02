A- A+

Eleições do Congresso Michelle diz que Bolsonaro não teme ir para a cadeia: "Não é ele que tem que ter medo" Bolsonaro viajou para os Estados Unidos pouco antes da posse de Lula, e permanece no país desde então

Ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro chegou ao Senado Federal na tarde desta quarta-feira (1º) para acompanhar a posse dos parlamentares eleitos no ano passado. Michelle tem atuado pela eleição de Rogério Marinho (PL-RN) para a Presidência da Casa, contra a candidatura de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado pelo presidente Lula (PT).

Questionada se seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), teme ser preso, Michelle foi enfática ao dizer que não. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos pouco antes da posse de Lula, e permanece no país desde então.

— Não é ele que tem que ter medo de ser preso — disse Michelle.

Na última semana, a ex-primeira dama retornou ao Brasil sozinha. Cinco dias depois, na noite desta segunda-feira, apareceu de surpresa no jantar organizado pelo PL para apoiar a candidatura de Marinho à Presidência do Senado.

Na ocasião, Michelle ligou para Bolsonaro em chamada de vídeo para que ele falasse com Valdemar Costa Neto, presidente da legenda, e com o postulante ao comando do Senado.

As movimentações de Michelle também marcam o início de seus trabalhos no PL. Na legenda, ela presidirá o PL Mulher, ala da sigla destinada às pautas femininas, e receberá R$ 39 mil mensais. Para isso, foi alugado um escritório acima da sede do partido, em Brasília — onde Bolsonaro também deverá atuar quando retornar de Orlando.

