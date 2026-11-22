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recuperação Michelle diz que Bolsonaro passou a noite sem dor e realizou exames de imagem para avaliação Esposa do ex-presidente pede orações para que não seja necessário "procedimento mais invasivo"

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por exames de imagem nessa manhã para avaliação de sua situação, segundo informou em rede social a esposa dele, senadora eleita Michelle Bolsonaro. Na postagem, ela pede orações para que o intestino do ex-presidente volte a funcionar normalmente e que não seja necessário um “procedimento mais invasivo”.

Segundo Michelle, Bolsonaro passou a noite sem dor e fez uma caminhada na manhã de hoje. Ainda não foi divulgado o boletim médico oficial sobre o estado de saúde do ex-presidente, internado desde a última sexta-feira no hospital DF Star.



Em postagem de ontem, seu filho e senador eleito, Carlos Bolsonaro, apontou que havia risco de o pai passar pela décima cirurgia desde a facada tomada em 2018.

Bolsonaro foi condenado à prisão por tentativa de golpe de Estado. Atualmente, está em regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Por conta de sua hospitalização e necessidade de exames, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, determinou a remoção do equipamento enquanto estiver internado.

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